Обновление линейки Color Collection от Acer

Компания Acer, один из производителей компьютерных устройств, представила в России беспроводной набор OCC205 и мышь OMR205 из линейки Color Collection. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Беспроводной набор Acer OCC205

Набор OCC205 состоит из клавиатуры OKR010 и мыши OMR130. Клавиатура и мышь доступны в четырех вариантах: розовый/бежевый, фиолетовый, зеленый/желтый, белый/голубой.

В беспроводной клавиатуре используется раскладка на 103 клавиши, предусмотрено itcnm мультимедийных клавиш. Ресурс нажатий доходит до 5 млн. Ноутбучный профиль клавиш минимизирует шум при печати. Для нажатия клавиши достаточно легкого касания, что делает набор текста более плавным.

Фото: Merlion Обновление линейки Color Collection от Acer

Модель подключается через USB-ресивер на частоте 2,4 ГГц. Для работы требуются две батарейки AAA. Прорезиненные ножки против скольжения помогают клавиатуре сохранить положение даже при активном печатании.

Комплектная мышь обладает сенсором с разрешением 1200 DPI. Этого значения достаточно для комфортной работы за компьютером. На корпусе расположены три кнопки, включая кнопку питания. Ресурс нажатий доходит до 3 млн. Как и клавиатура, мышь подключается на частоте 2,4 ГГц при помощи USB-ресивера. Модель работает на расстоянии до 10 метров, питается от одной AA-батарейки. Имеет симметричный дизайн.

Беспроводная мышь Acer OMR205

Беспроводную мышь из набора OCC205 можно купить отдельно. На выбор предлагаются те же цветовые вариации, что и в наборе. Благодаря своему компактному размеру 113х60х31,7 мм и весу 61 грамм мышь подойдет для работы за ноутбуком, ее удобно брать с собой на учебу или в путешествие.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.