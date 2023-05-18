Merlion и Itel mobile подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Itel mobile, китайским производителем мобильных телефонов, смартфонов и аксессуаров. Itel mobile является дочерней компанией Transsion Holdings. Другими «дочками» холдинга являются бренды Tecno mobile и Infinix mobile – с последним у Merlion тоже есть дистрибьюторский контракт, подписанный в конце 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Itel mobile – бренд на мировом рынке смартфонов, присутствующий более чем в 50 странах мира. На всех смартфонах Itel mobile - собственная оболочка itel OS.

«Официальные поставки смартфонов Itel у нас уже начались – в частности, нашим партнерам доступна модель Vision 5 Plus. Параметры этих бюджетных устройств делают их довольно привлекательными для российского конечного пользователя, так что мы будем стараться оперативно удовлетворять спрос на смартфоны Itel со стороны федеральных сетей, интернет-магазинов, ритейлеров. Производитель обеспечит сервисное обслуживание своих устройств в России, команда Merlion в свою очередь окажет всестороннюю поддержку продаж продуктов вендора», - отметил Олег Фоменко, директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк».

В ближайшее время в Merlion планируется расширение представленности бренда Itel mobile – это относится как к линейкам смартфонов, так и к аксессуарам (продуктовый портфель производителя включает в себя bluetooth-наушники, фитнес-браслеты, карты памяти и автомобильные зарядные устройства).

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.