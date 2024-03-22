Беспроводные мыши A4Tech G7-810 Air2, G7-810S Air2: режим Anti-Sleep и кнопка для скриншотов

Компания A4Tech, производителm периферийных устройств, представила новые беспроводные мыши G7-810 Air2 и G7-810S Air2. Помимо технологии двойных функций [Desk + Air], модели обзавелись новым режимом Anti-Sleep. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Регулируемое разрешение 1000 / 1200 / 1600 / 2000 DPI обеспечивает высокую точность в работе мыши. На корпусе расположено семь кнопок, в том числе две боковые с предустановленными функциями «вперед» и «назад». Они также могут быть настроены через программное обеспечение под нужды пользователя. Делать снимки экрана можно в один клик при помощи специальной кнопки скриншота. Доступно четыре режима: произвольная форма, окно, прямоугольник, во весь экран.

Функция Air Mouse позволяет превратить мышь в мультимедийный контроллер, просто подняв ее в воздух. В данном случае даже не потребуется установка дополнительного ПО. Также модели получили новый режим Anti-Sleep, имитирующий движение курсора мыши. Пользователь может отойти от компьютера, не беспокоясь о том, что прервется загрузка нового фильма или игры. G7-810S Air2 отличается от базовой модели бесшумным нажатием, которое помогает сконцентрироваться на выполнении задач.

Усовершенствованное беспроводное соединение 2,4 ГГц обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10-15 м. Nano USB-ресивер подходит для обычных ноутбуков, компьютеров. Для устройств с портом Type-C предусмотрен дополнительный адаптер USB-C. В неподключенном состоянии адаптер можно хранить непосредственно внутри мыши, снижая тем самым вероятность его потери.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.