Merlion: игровое кресло GC-770 от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новое игровое кресло GC-770. Модель отличается эргономикой, которая включает в себя множество настраиваемых элементов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Кресло выделяется своей прочной конструкцией, рассчитанной на длительную, интенсивную эксплуатацию. Спинка и сидение имеют в своей основе металлический каркас из трубы и усиленные механизмы-реклайнеры. Максимальная нагрузка на кресло составляет 150 кг. Для обивки выбраны тактильно-комфортные и гипоаллергенные материалы, обеспечивающие оптимальный теплообмен при использовании кресла. Наполнитель из эластичного пенополиуретана устойчив к износу и не пропускает воздух.

Пользователь может адаптировать кресло под себя. Газлифт позволяет менять высоту кресла, также для настройки доступен угол наклона спинки, в диапазоне до 150 градусов. Подлокотники можно как настраивать по высоте, так и двигать влево-вправо и вперед-назад. В кресло заложен механизм качания, который также регулируется под вес пользователя, либо фиксируется в конкретном положении.

Фото: Merlion Игровое кресло GC-770 от Bloody

Дополнительное удобство гарантируют две подушки для поясницы и головы. Их расположение позволяет креслу поддерживать верхний и нижний отделы позвоночника, защищая тело от переутомления. Система AERO, включающая в себя дополнительные вентиляционные отверстия в спинке, эффективно отводит тепло от спины. Колеса с мягким покрытием безопасны для любых видов поверхности, в том числе паркета и ламината.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.