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Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи

Caviar представил коллекцию кастомных смартфонов Samsung S25 Ultra, вдохновленную древним символом уробороса — змеем, кусающим свой хвост. Стоимость первых в мире кастомных Samsung S25 Ultra доходит до 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Выход Samsung S25 Ultra на рынок в январе 2025 г. стал важным событием в мире технологий. Компания Caviar, известная созданием люксовых версий топовых устройств Apple, Samsung и Huawei, анонсировала первую в мире кастомную коллекцию на базе нового флагмана Samsung. Серия получила название Lunar Year в честь наступившего года Змеи.

Коллекция включает в себя смартфоны, украшенные объемными изображениями уробороса. Это древний философский символ, который в разных культурах, представляет собой бесконечный цикл времени, где каждый конец является новым началом. В восточной традиции Змея ассоциируется с мудростью, обновлением и перерождением, что делает эту модель особенно актуальной в Год Зеленой Змеи.

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Caviar
Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи

Флагман коллекции, Samsung S25 Ultra Ouroboros, стоимостью более 1 млн руб., украшен объемным изображением золотого уробороса, покрытым золотом 999 пробы. Главная особенность – песочные часы, встроенные в корпус Samsung. Внутри – золотистые частицы, которые пересыпаются из одной части в другую, олицетворяя бесконечность и вечное обновление, а также подчеркивают взаимосвязь с китайскими традициями, где образ змеи является символом нового начала и процветания.

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Infinity – версия с более сложным уроборосом, закручивающимся в форме клевера, он также покрыт золотом 999 пробы. Это единственный кастомный iPhone 16 Pro Max в коллекции. В рамках коллекции представлен Dark Ouroboros – Samsung S25 Ultra, украшенный уроборосом в изысканном черном цвете, сделанным из авиационного титана.

Цены на коллекцию начинаются от 659 тыс. руб. за Samsung S25 Infinity. Цена за самую дорогую модель - 899 тыс. руб. Фанаты Apple могут заказать все дизайны на iPhone 16 Pro Max.

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