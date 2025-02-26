«Яндекс Маркет»: покупки Samsung Galaxy S25 в два раза превысили спрос на S24

В первый месяц продаж спрос на Samsung Galaxy S25 на «Яндекс Маркете» оказался в два раза выше, чем на S24 за аналогичный период годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Высокий интерес может быть связан с улучшенными техническими характеристиками новых моделей: они имеют больше оперативной памяти, более производительный процессор и улучшенный ИИ-помощник.

Из новой линейки S25 покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают модели Samsung Galaxy S25 Ultra с объемами памяти 256 ГБ и 512 ГБ и Samsung Galaxy S25 с объемом памяти 256 ГБ. Наибольшей популярностью пользуются модели в синем, черном и серебристом цветах. Лидерами по покупкам S25 остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград.

В целом, по данным маркетплейса, спрос на смартфоны Samsung продолжает расти. С начала 2025 г. их продажи на «Яндекс Маркете» выросли в 1,6 раза в годовом выражении.