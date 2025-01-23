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«М.Видео-Эльдорадо» запустила предзаказ новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 во время мировой презентации

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ и Samsung Galaxy S25 Ultra. Стоимость гаджетов начинается от 99 999 руб. Покупателям доступна рассрочка до конца января 2025 г. на 24 месяца без первоначального взноса и переплат. Предзаказ в «М.Видео-Эльдорадо» продлится до 3 февраля 2025 г., все оформившие его получат наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S25 выводит использование мобильного искусственного интеллекта на новый уровень. Теперь, благодаря Galaxy AI, смартфон способен подстроиться под образ жизни пользователей, упростить выполнение рутинных задач и открыть новые горизонты для реализации идей и планов своего владельца.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем 2X с частотой обновления 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Основная камера – 50 МП с функцией оптической стабилизации а дополнительные модули – ультраширокоугольная камера (12 МП) и телефото объектив (10 МП). Устройство поддерживает быструю зарядку, а аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» запустила предзаказ новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 во время мировой презентации

Galaxy S25 доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ + 128 ГБ за 99 999 руб., 12 ГБ + 256 ГБ за 109 999 руб., и 12 ГБ + 512 ГБ за 119 999 руб. Цветовая палитра – серый, голубой, мятный и синий.

Galaxy S25+ оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем 2X с частотой обновления 120 Гц. Как и младшая модель, S25+ работает на процессоре Snapdragon 8 Elite.

Смартфон получил улучшенную тройную камеру с основной матрицей на 50 МП,. Увеличена емкость аккумулятора – 4900 мАч.

Пользователи Galaxy S25+ могут выбрать из двух конфигураций – 12 ГБ + 256 ГБ за 129 999 руб. и 12 ГБ + 512 ГБ за 139 999 руб. Цветовые варианты включают серый, голубой, мятный и синий.

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Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+ (1440 x 3088 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Процессор – Snapdragon 8 Elite.

Камера Galaxy S25 Ultra – это основной сенсор на 200 МП, а дополнительные камеры включают ультраширокоугольный модуль на 12 МП и два телеобъектива с 5-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Есть поддержка стилуса S Pen.

S Pen – это электронное перо от Samsung, предназначенное для работы с устройствами Galaxy, такими как Galaxy S Ultra, Note и Tab.

Galaxy S25 Ultra доступен в конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ за 159 999 руб., 12 ГБ + 512 ГБ за 179 999 руб., и 12 ГБ + 1 ТБ за 209 999 руб. Устройство получило черный, серебристый, серый, синий цвета.

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