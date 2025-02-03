Аналитика МТС: предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 стали самыми высокими с 2022 года

ПАО «МТС» сообщает о том, результаты предзаказов на Samsung Galaxy S25 оказались самыми высокими в линейке смартфонов за последние три года. По сравнению с 2023 г. спрос на S25 оказался выше в три раза, а по сравнению с 2024 г. – в пять раз. С 3 февраля 2025 г. все смартфоны новой линейки можно купить онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа клиенты МТС отдают предпочтение модели Samsung Galaxy S25 Ultra, на нее пришлось 64% от общего числа предзаказов, далее базовый Samsung Galaxy S25 – 23%, на третьем месте Samsung Galaxy S25 Plus – 13%. Наиболее популярные цвета – темно-синий у S25 и титановый черный у S25 Ultra.

Пользователи все чаще выбирали объем памяти в 512 ГБ (45%), в то время как в 2024 г. лидировала версия с 256 ГБ. Это говорит о растущих требованиях пользователей к объему памяти и функциональности современных смартфонов. В топ городов по количеству предзаказов вошли Москва (29%), Санкт-Петербург (6%), Краснодар (2%) и Ростов-на-Дону (2%).

«Интерес к новым моделям линейки Galaxy S связан с внедрением функций искусственного интеллекта. Этот инструмент стал основным фактором конкурентной борьбы между производителями. В условиях, когда спрос на новинки в пять раз превышает показатели прошлого года, можно уверенно говорить, что это успешный флагман, который сразу зарекомендовал себя на рынке», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость новинок в МТС: Samsung Galaxy S25 12+128 ГБ – 99 990 руб., Samsung Galaxy S25 12+256 ГБ – 109 990 руб., Samsung Galaxy S25 12+512 ГБ – 119 990 руб., Samsung Galaxy S25+ 12+256 ГБ – 129 990 руб., Samsung Galaxy S25+ 12+512 ГБ – 139 990 руб., Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256 ГБ – 159 990 руб., Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512 ГБ – 179 990 руб., Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1TB – 209 990 руб.

В МТС доступны все модели и цвета новой линейки. При покупке до 19 февраля каждый клиент получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Также на смартфоны доступна рассрочка 0-0-12 на сайте и 0-9-24 в офлайн магазинах МТС.