«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Samsung Galaxy S24 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа на новый смартфон Samsung – Samsung Galaxy S24 FE. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 64 999 руб., покупатели получат в подарок наушники – Galaxy Buds 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Galaxy S24 FE оснащен обновленными алгоритмами ProVisual (ProVisual Engine) с искусственным интеллектом, функцией «Фото-ассистент» (Photo Assist) на базе Galaxy AI, а также улучшенными настройками камеры. Любители игр получат 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, аккумулятор емкостью 4700 мАч и процессор Exynos 2400e. Смартфон Galaxy S24 FE защищен системой безопасности Samsung Knox.

Камера смартфона оснащена широкоугольным объективом 50 МП и телеобъективом 8 МП с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также сверхширокоугольным объективом 12 МП и селфи-камерой 10 МП.

Впервые в серии FE ProVisual Engine использует ИИ-алгоритмы для создания максимально детализированных фото: ночной режим с использованием ИИ-технологий для обработки сигналов изображения (AI Image Signal Processing [ISP]); в дополнение к оптическому трехкратному зуму адаптивный пиксельный сенсор широкоугольной камеры 50 МП обеспечивает оптическое качество изображения при двухкратном увеличении. Зум на основе ИИ также улучшает картинку на различных расстояниях; алгоритм Object-Aware анализирует изображение и оптимизирует цвета в сверхвысоком динамическом диапазоне (HDR).

С момента появления на устройствах серии Galaxy S24 мобильный искусственный интеллект Galaxy AI открыл для пользователей: «AI редактор» (Generative Edit) - позволяет перемещать и удалять объекты на фото; «Портретная студия» (Portrait Studio) - превратит селфи в мультфильм или комикс, обработает фотографию в стиле акварельного рисунка или наброска карандашом; • «Умные рекомендации» (Edit Suggestions) нажатием одной кнопки устраняет недостатки, например, блики на фото; «Мгновенная замедленная съемка» (Instant Slow-mo) запечатлеет каждую секунду важного события.

За счет процессора Exynos 2400e Galaxy S24 FE обходит конкурентов с помощью ряда ключевых преимуществ: увеличенная на 11% испарительная камера позволяет снижать температуру устройства во время интенсивной работы; увеличенная емкость аккумулятора до 4700 мАч обеспечивает высокую производительность на протяжении всей игры; 6,7-дюймовый адаптивный экран Dynamic AMOLED 2X – самый большой экран для смартфонов серии FE – с частотой обновления до 120 Гц; технология Vision Booster оптимизирует цвет и контрастность для четкого и яркого изображения даже в лучах солнца.

Galaxy S24 FE дает тот же опыт использования технологий ИИ, что и модели серии Galaxy S24. Разработанная для улучшения производительности, упрощения общения и расширения возможностей подключения, технология Galaxy AI на S24 FE предлагает инструменты: функция «Обвести и найти» (Circle to Search with Google) удовлетворит любопытство в любом вопросе; Приложение «Переводчик» (Interpreter) в режиме реального времени переведет личные разговоры даже без подключения к интернету; функция «Синхронный перевод» (Live Translate) устранит коммуникационные барьеры во время общения по телефону; генератор текста (Composer) на основе нескольких ключевых слов сгенерирует ответ на письмо или сообщение в соцсетях; функция «Ассистент для заметок» (Note Assist) упростит процесс создания заметок, переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки.

Galaxy S24 FE будет доступен в голубом, графитовом, сером и мятном цветах.

Цены на Galaxy S24 FE в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Galaxy S24 FE 128 ГБ – 64 999 руб., Galaxy S24 FE 256 ГБ – 69 999 руб. При оформлении заказа в период с 26 сентября по 1 октября 2024 г. покупатели получат в подарок часы Samsung Galaxy Buds 3 стоимостью 14 999 руб.