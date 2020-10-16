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«Яндекс.Маркет» назвал популярные у россиян наушники

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на наушники и рассказали, сколько россияне готовы потратить на устройство и какие модели популярны. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2020 г.

Как отмечают эксперты сервиса, спрос на наушники повышается в «сезон подарков» — накануне Нового года и 8 марта, а также в «черную пятницу». Так, за последний год пик интереса к категории пришелся на 23 декабря 2019 г. — тогда за неделю количество переходов пользователей на предложения гаджетов в интернет-магазинах выросло почти на 25%. В этом году россияне готовы потратить на покупку наушников примерно 5,2 тыс. руб., хотя в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был в пределах 5 тыс. руб.

При выборе устройства россияне чаще всего отдают предпочтение моделям китайского производителя Xiaomi — 20% пользовательских переходов в этом году пришлось на предложения этого бренда. Второе место по популярности занял Apple с 19%, а третье — JBL с 10% пользовательских переходов.

В 79% случаев для пользователей важно, чтобы наушники были беспроводными. Чаще всего россияне выбирают внутриканальные наушники — на такие модели пришлось 54% переходов. На втором месте по популярности оказались наушники-вкладыши (24%), а на третьем — полноразмерные модели (11%). В 7% случаев при выборе гаджета для пользователей сервиса было важно, чтобы модель была спортивной.

Самой популярной моделью внутриканальных наушников оказались Xiaomi Redmi AirDots со средней стоимостью около 1,6 тыс. руб. Те, кто предпочитает наушники-вкладыши, чаще всего выбирали модель Apple AirPods 2 со средней стоимостью около 11 тыс. руб., а любители полноразмерных гаджетов в этом году чаще всего отдавали предпочтение беспроводной модели от Sony, средняя стоимость которой около 19,5 тыс. руб.

В пятерке самых популярных моделей наушников 2020 г. все позиции заняли беспроводные устройства. Самыми дорогими оказались наушники Apple со средней стоимостью около 17,5 тыс. руб., которые заняли третье место в рейтинге: Xiaomi Redmi AirDots; Apple AirPods 2; Apple AirPods Pro; Xiaomi AirDots Pro 2; Samsung Galaxy Buds+.

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