Аналитика МТС: продажи беспроводных наушников увеличились на треть

МТС проанализировала продажи аудиогаджетов в России. По оценке аналитиков МТС, продажи беспроводных наушников в России за первые девять месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% в денежном и на 36% в натуральном выражении. Всего в январе – сентябре было продано 8,1 млн беспроводных гарнитур на сумму 33,6 млрд руб.

Спрос россиян на проводные гарнитуры стремительно падает. Количество купленных наушников без Bluetooth за первые девять месяцев 2021 г. упало на 17%, а в денежном выражение объем рынка снизился на 10%. Беспроводные модели превысили половину натуральных продаж на российском рынке, достигнув доли 53% от всех купленных наушников. Годом ранее Bluetooth-гаджеты занимали 40% рынка аудиоустройств.

Среди причин популярности беспроводных наушников — переход на удаленную работу и существенное расширение ассортимента таких устройств во всех ценовых сегментах. Кроме того, спрос увеличивается из-за отказа производителей от разъема для подключения проводных наушников. За первые девять месяцев 2021 г. доля смартфонов без аудиовхода в натуральном выражении составила 17%. Годом ранее такие устройства занимали 11,5% рынка. Отсутствие разъема мотивирует пользователей переходить на беспроводные модели, чтобы не использовать неудобные переходники.

Топ-10 беспроводных наушников в натуральном выражении в России в январе-сентябре 2021 г.: Xiaomi TWS Earbuds Basic 2; Apple Airpods 2 (обычный кейс); Apple Airpods Pro; Honor Choice; JBL Tune 225 TWS; Xiaomi TWS Earphones 2 Basic; TWS I12; JBL Tune 115 TWS; Samsung Galaxy Buds Live;

Apple Airpods 2 (кейс с беспроводной зарядкой).