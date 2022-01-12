Samsung Galaxy S21 FE 5G поступил в продажу по всему миру

Компания Samsung Electronics объявляет о старте мировых продаж новейшего смартфона Galaxy S21 FE 5G, который был представлен на выставке CES 2022. Ранее, 4 января 2022 г., новинка стала доступна в ряде стран первой волны продаж, в том числе в России.

Galaxy S21 FE 5G получил обновленный эффектный дизайн в стиле серии S21 c рамкой Contour-Cut. Камера позволяет и опытным фотографам, и любителям создавать и редактировать фото высокого качества. Емкого аккумулятора 4500 мАч достаточно для целых суток использования без подзарядки. А восьмиядерный процессор и экран с высокой частотой отклика особенно пригодятся для видеоигр и стриминга контента. Кроме того, Galaxy S21 FE 5G обеспечивает бесшовное подключение ко всей экосистеме Galaxy и сочетается с другими гаджетами, такими как наушники Galaxy Buds2 или носимые устройства Watch4.

Galaxy S21 FE 5G

В России Galaxy S21 FE 5G можно приобрести в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также в сетях партнеров по рекомендованной цене 59 990 руб. за версию с 128 ГБ встроенной памяти и 66 990 руб. за версию 256 ГБ встроенной памяти.