«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов наушников и гарнитур в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж на рынке России в сегменте наушников и гарнитур. По итогам первого полугодия 2025 г. россияне купили 17 млн устройств на сумму 40,3 млрд руб. Средняя цена увеличилась до 2,4 тыс. руб. и стала на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано с устойчивым спросом на более технологичные и удобные модели, включая полностью беспроводные решения и устройства с активным шумоподавлением. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В количественном выражении наушники без определенного бренда занимают долю в 30% от всех продаж. Такие модели остаются популярными за счет доступной стоимости и простого функционала. Вместе с тем все больше покупателей выбирают брендовые решения, ориентируясь на качество, надежность и дополнительные возможности.

Среди брендированной продукции лидирует JBL, доля которого достигает 5% в количественном выражении. Huawei занимает 4% рынка. Apple удерживает долю в 3%, в основном за счет AirPods базовых поколений. Доля Samsung составляет 2%, за счет большой популярности серии Galaxy Buds.

В денежном выражении лидером выступает Apple — на долю бренда приходится 18% выручки категории. Наушники без бренда формируют 10% выручки, занимая второе место за счет массовых объемов продаж. JBL занимает долю 7%, укрепляя позиции в среднем ценовом сегменте. Доля Huawei и Samsung составляет 6%.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Рынок наушников хорошо отражает структуру потребительского спроса: с одной стороны, сохраняется высокая доля недорогих моделей без бренда, которые выбирают за простоту и доступность. С другой — растет интерес к качественным и технологичным решениям, особенно в сегменте TWS-наушников для смартфонов и других устройств. Покупатели все чаще обращают внимание на комфорт, автономность, качество звука и совместимость с другими устройствами. Это приводит к усилению позиций брендов, которые предлагают продуманные продукты с реальной пользовательской ценностью. Наушники уже давно стали не просто аксессуаром, а частью цифрового повседневного опыта».