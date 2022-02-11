Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

Samsung Electronics объявила о начале предзаказа на новые мобильные устройства: планшеты Galaxy Tab S8|S8+|S8 Ultra и смартфоны Galaxy S22|S22+|S22 Ultra. Начиная с 18:30 по московскому времени 9 февраля 2022 г. предварительный заказ на новинки можно оформить в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также на сайтах и в магазинах партнеров.

«Гаджеты задают новые стандарты в сфере мобильных устройств: планшеты Galaxy Tab S8 отличаются непревзойденной производительностью, а в смартфоне Galaxy S22 Ultra сочетаются главные особенности двух популярных серий, Galaxy S и Galaxy Note. Серия Galaxy S22 также получила Dynamic AMOLED-экраны с частотой 120 Гц и улучшенные камеры с интеллектуальным ночным режимом. Пользователи, которые в числе первых приобретут новинки, смогут в числе первых испытать все возможности передовых технологий Samsung», — отметил Александр Углов, руководитель подразделения портативной техники Samsung Electronics в России.

«Россия – важный рынок для компании Samsung Electronics, поэтому новые смартфоны и планшеты поступают в продажу в стране максимально быстро после премьеры. А ряд программ, действующих в официальном интернет-магазине Samsung и в сетях наших партнеров, позволит покупателям приобрести новинки максимально выгодно и всегда использовать самые современные мобильные технологии», — сказал Михаил Хазов, руководитель секции продуктового маркетинга отдела портативной техники Samsung Electronics в России.

Планшеты серии Galaxy Tab S8 – универсальные устройства для работы и развлечений. У этих гаджетов большие иммерсивные экраны с частотой обновления 120 Гц, широкоугольная фронтальная камера, оптимальная для видеочатов, а также поддержка электронного пера S Pen, которое поставляется в комплекте. Премиальный Galaxy Tab S8 Ultra – модель с самым большим дисплеем и самой высокой производительностью в истории Galaxy Tab S.

Новые планшеты в цветах «графит», «серебро» и «розовое золото» (Galaxy Tab S8 Ultra – в цвете «графит») поступят в продажу 11 марта 2022 г. Пользователи, оформившие предварительный заказ, получат в подарок аксессуары.

Цена на Galaxy Tab S8 составляет от 64990 руб. за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S8+ стоит от 81990 руб. за Wi-Fi версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. А новый Galaxy Tab S8 Ultra можно приобрести по цене от 106990 руб. за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

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Новейшие флагманские смартфоны Samsung, Galaxy S22, S22+ и премиальный Galaxy S22 Ultra объединяют в себе заботу об экологии и новые технологии и получили передовые камеры с интеллектуальной обработкой изображения. Galaxy S22 Ultra также объединяет в себе ключевые черты серии Galaxy Note: функциональность и встроенное электронное перо S Pen.

При предзаказе смартфонов серии Galaxy S22 покупатели получат в подарок гаджет экосистемы Galaxy: наушники с шумоподавлением Galaxy Buds Pro.

Galaxy S22 и S22+ доступны в нескольких цветах: «черный фантом», «белый фантом», «зеленый» и «розовый», а также в эксклюзивных оттенках для интернет-магазина Samsung.com: «фиолетовый», «голубой», «графит», «бежевый». Galaxy S22 Ultra выпущен в цветах «черный фантом», «белый фантом», «зеленый» и «бургунди» и в эсклюзивных графитовом, голубом и красном для Samsung.com.

Цена на модель Galaxy S22 составляет от 79990 руб. за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy S22+ доступен по цене от 94990 руб. за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Galaxy S22 Ultra стоит от 119990 руб. за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.