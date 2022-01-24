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Портативный проектор The Freestyle поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявляет о старте продаж портативного проектора The Freestyle в России. Это мультимедийное устройство совмещает в себе возможности проектора, интеллектуальной колонки и внешнего освещения. Начиная с 24 января 2022 г. в официальном интернет-магазине можно оформить предзаказ на новинку по рекомендованной цене 79 990 руб. До 27 февраля 2022 г. действует специальное предложение: в подарок при покупке предоставляются получат наушники Galaxy Buds2 и кейс для устройства.

The Freestyle – компактный проектор весом 830 граммов, который позволяет превратить в экран любое пространство. В отличие от обычных проекторов с громоздким корпусом он расположен на подставке, которую можно вращать на 180 градусов и проецирует контент на стену, пол, стол или даже потолок — отдельный экран для этого не требуется.

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Samsung The Freestyle

The Freestyle оснащен автофокусировкой и автоматическим выравниванием, что позволяет отображать изображение диагональю до 100 дюймов в формате HDR 10 без искажений под любым углом. Акустика с двойным пассивным излучателем обеспечивает 360-градусную акустическую направленность.

Широкие возможности и компактные размеры делают The Freestyle устройством не только для просмотра фильмов, но и удаленной работы, обучения, занятий спортом, детских игр и других активностей. Когда проектор не используют, он может создавать уютное освещение или выступать в роли умной колонки, анализируя музыку и проецируя визуальные эффекты.

The Freestyle поддерживает все функции Smart TV, трансляцию контента с экрана смартфона и удаленное управление через голосовых помощников. Устройство может работать автономно, используя внешние аккумуляторы с поддержкой USB-PD, также проектор подключается к стандартному патрону E262 с помощью специального переходника.

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