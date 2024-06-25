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В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке

ПАО «МТС» сообщает о запуске в Перми подписки на смартфоны Share It. Теперь у пермяков есть возможность пользоваться телефоном в течение года за 70% от его цены. Через 12 месяцев пользователь может обменять устройство на новое, отменить подписку или выкупить смартфон единовременным платежом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно отправить соответствующую заявку на официальном сайте МТС и дождаться ее одобрения. Если заявка на участие в программе будет одобрена, необходимо оплатить первый месяц подписки и забрать телефон в ближайшем салоне МТС.

При оформлении подписки Share It пермяки могут собрать бесплатный комплект услуг на год, состоящий из тарифа «МТС Больше», страховки на смартфон, защитного стекла и экосистемной подписки МТС Premium. Пользователь сам выбирает, какие услуги и продукты он подключает – один, несколько или сразу все. Такие условия дают возможность менять смартфон каждый год с существенной выгодой. Например, ежемесячная подписка на iPhone 15 Pro 256 Г составит около 7500 руб.

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Подписка доступна для абонентов всех операторов. В программе участвуют устройства стоимостью от 50 тыс. рублей - всего 52 модели Apple, Xiaomi, Samsung и др. В будущем возможно добавление новых категорий электроники.

«Главное достоинство подписки Share It – возможность менять смартфон, не оплачивая его полную стоимость. Это сохранит бюджет клиента и его время, которое обычно тратится на перепродажу б/у устройств после использования. Плюс ко всему жители Пермского края теперь могут постоянно тестировать новинки, избегая дополнительных издержек. Всего подпиской могут воспользоваться жители 16 городов, в том числе и Перми», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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