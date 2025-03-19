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ATI.SU АТИ.СУ Курьер


19.03.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила агрегатор курьерских услуг 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 84 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
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