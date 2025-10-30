«МТС ID для бизнеса» запустила верификацию контактов для борьбы с мошенничеством в логистике

МТС сообщила о внедрении технологии верификации пользователей по номеру телефона в бизнес-процессы Ati.su — биржи грузоперевозок и экосистемы сервисов для транспортной логистики. Решение от «МТС ID для бизнеса» позволит повысить прозрачность взаимодействия между участниками рынка и снизить риск мошенничества.

Для того чтобы пользователи Ati.su могли быть уверены, что взаимодействуют с реально существующими людьми, была добавлена функция подтверждения контакта — она позволяет идентифицировать владельца контакта и установить его личность. Теперь для этого достаточно ввести номер телефона и дату рождения — система автоматически сверит данные с базой операторов и заполнит поля необходимыми для идентификации данными.

После прохождения процедуры у контакта появляется специальная отметка, которая отображается в паспорте участника, в поиске грузов и машин, а также в других ключевых разделах платформы. Это увеличивает доверие со стороны потенциальных партнёров, повышает позицию в рейтинге Ati.su и делает аккаунт более заметным и надёжным.

«Функция подтверждения контактов — это дополнительный инструмент, который помогает сделать взаимодействие между участниками платформы более прозрачным и надёжным. По итогам пилота более 35 тыс. пользователей Ati.su прошли верификацию с помощью внедрённой нами технологии. Преимущество решения в том, что оно опирается на операторские данные и обеспечивает быстрый и безопасный обмен информацией», — сказал руководитель центра бесшовности «МТС ID» Роман Аникушин.

«МТС ID для бизнеса» — сервис, который объединяет передовые технологии сбора и проверки персональных данных физических лиц. С помощью операторских технологий продукт помогает бизнесу провести все необходимые этапы процесса KYC (know your customer) и идентифицировать пользователя или клиента.