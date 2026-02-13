Разделы

МТС ID внедрила функцию автозаполнения данных для клиентов платежного сервиса «Элекснет»

МТС внедрила на сайте оператора финансовых услуг «Элекснет» сервис «МТС ID для бизнеса». Теперь каждый пользователь сможет пройти регистрацию без ручного ввода своих данных, что позволит повысить скорость, безопасность и удобство операций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис от МТС работает на базе технологии Mobile ID: пользователю достаточно ввести свой номер телефона на сайте финансового оператора и подтвердить его с помощью одноразового кода, после чего необходимые данные автоматически передаются в форму регистрации на сайте «Элекснет». Это исключает ошибки при заполнении анкет, сокращает время на совершение операций обеспечивает дополнительный уровень защиты от мошеннических действий благодаря автозаполнению данных через оператора связи.

Результаты интеграции показали, что использование МТС ID для бизнеса позволило сократить время оформления перевода в среднем на 64%, а количество ошибок при вводе данных — на 92%. Автоматизация процесса также снизила нагрузку на службу поддержки «Элекснет» и повысила доверие пользователей к безопасности финансовых операций.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

«Функция автозаполнения от МТС ID не просто экономит время клиентов, но и значительно повышает безопасность, исключая ошибки и неточности. Результаты партнерства с «Элекснет» доказывают: скорость и безошибочность процессов напрямую влияет на доверие пользователей и эффективность бизнеса», — сказал руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

«Совместно с МТС мы сделали переводы проще и безопаснее. Благодаря интеграции сервиса от МТС ID для бизнеса нашим клиентам больше не нужно вручную вводить свои данные на платежном сайте. Теперь для перевода достаточно пройти быструю регистрацию через своего оператора. Проверенные данные автоматически заполнят платежную форму. Это не только экономит время, но и полностью исключает ошибки при вводе регистрационных данных, а также обеспечивает дополнительный уровень защиты от мошенничества», — отмечает исполнительный директор по операционной эффективности бизнеса АО НКО «Элекснет» Андрей Салигин.

