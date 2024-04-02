МТС ID выходит за рамки экосистемы

ПАО «МТС» сообщает о выводе на рынок решения МТС ID, благодаря которому авторизация на сайтах и в приложениях партнеров станет гораздо проще для конечного пользователя. Ранее МТС ID был интегрирован только в продукты экосистемы и прошел все этапы тестирования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ID – это единая система для входа в сервисы партнеров, текущая база продукта превышает 100 млн пользователей. Аутентификация основана на технологии SMS-OTP, гарантирующей отсутствие возможности получения удаленного доступа к аккаунту, таким образом обеспечивая высокий уровень безопасности.

Теперь решение МТС ID может быть внедрено в качестве сервиса в любое приложение или сервис для упрощения пользовательского пути. Авторизация через МТС ID доступна абонентам любых операторов, для создания аккаунта достаточно ввести код из сообщения, а абоненты МТС смогут зарегистрироваться на странице партнера бесшовно, без ввода кодов и паролей. При этом процесс интеграции практически не требует усилий на стороне партнера.

«Продукт МТС ID – это решение для бизнес- и массового рынка, созданное для формирования качественного клиентского опыта без дополнительных вложений. Сервис сокращает время клиентов на авторизацию до двух секунд. В 2023 г. с помощью МТС ID пользователи авторизовались 1,7 млрд раз внутри экосистемных продуктов. Сервис обладает высоким уровнем защиты благодаря отсутствию удаленного доступа к аккаунту. Также пользователь может получать уведомления о входе, настроив степень защиты по своим предпочтениям», – сказала руководитель портфеля продуктов МТС ID Кристина Каткова.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.