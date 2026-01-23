МТС ID внедрила верификацию пользователей электронного кошелька Qplus

МТС внедрила сервис «МТС ID для бизнеса» для идентификации пользователей нового электронного кошелька Qplus, запущенного банком «Евроальянс». Новая функция обеспечивает повышенную защиту средств и дополнительные возможности для финансовых операций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение направлено на верификацию пользователей с помощью операторской технологии Mobile Connect, что позволяет финансовому сервису в том числе выполнять законодательные требования по идентификации пользователей (115-ФЗ). Идентификация через МТС ID также дает клиентам банка возможность получить доступ к расширенному функционалу: повышенным лимитам на операции и хранение накоплений, полному набору переводов и платежей, включая оплату цифровых услуг и игрового контента. Для защиты средств предусмотрены современные протоколы безопасности, а один кошелек можно оформить только на один паспорт.

Электронный кошелек Qplus поддерживает мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также предоставляет доступ к расширенным финансовым инструментам, включая возможности оплаты за рубежом. Одним из преимуществ сервиса стал доступ к валютному счету в тенге – пользователи смогут заказать виртуальную карту для оплаты иностранных сервисов, недоступных для российских банков, а также расплачиваться за границей через NFC, пополняя баланс в рублях.

«Внедрение верификации пользователей становится ключевым элементом безопасности и удобства для современных финансовых сервисов. Внедряя «МТС ID для бизнеса» в кошелек Qplus, мы создаем не просто инструмент идентификации, а защищенный цифровой сервис с расширенными финансовыми возможностями для клиентов банка. Для нас это важный шаг в будущее, в котором финансовые процессы упрощаются, а контроль и защита остаются в приоритете», — отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

«Сегодня пользователь ожидает от финансового сервиса не отдельные функции, а цельный и безопасный опыт. Qplus изначально проектируется именно как единая финансовая экосистема, в которой можно решать повседневные задачи, оплачивать зарубежные сервисы и управлять деньгами без лишних движений. Интеграция с «МТС ID для бизнеса» становится ключевым элементом этой модели: дает дополнительный уровень защиты и позволяет пользователям получать расширенные возможности без лишних действий. Для нас Qplus — это, в первую очередь, безопасная платформа, которая будет последовательно развиваться, дополняясь новыми платежными услугами, возможностями переводов и встроенными финансовыми инструментами», — отметил заместитель председателя правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов.