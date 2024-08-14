ИИ приняли в отдел продаж. HyperScript стал первым конструктором, в котором нейросеть пишет скрипт продаж от начала и до конца

Команда разработчиков HyperScript подключила искусственный интеллект к созданию продающих скриптов — с помощью нейросети конструктор за 30 секунд создает базовые версии скриптов разговоров и переписок между отделом продаж и потенциальными покупателями. Это первый русскоязычный конструктор, использующий ИИ для создания сценариев общения менеджеров продаж и клиентов. В создаваемый скрипт ИИ включает самые упоминаемые продающие технологии, которые он нашел в интернете и переработал для конкретного продавца. Об этом CNews сообщили представители «Хайперскрипт».

HyperScript с помощью искусственного интеллекта создает скрипты по классическим этапам продаж. Для продажников с небольшим опытом, маленьких компаний, которые не используют скрипты в телефонном общении с покупателями или в чат-ботах, программа выдает уже готовый скрипт, который можно брать и применять. Цифровые технологии облегчают продажи в малом бизнесе — не надо читать толстые книжки по психологии продаж, пытаться подслушать продающие приёмы у конкурентов, разбираться, с чего же начать в написании скрипта.

Профессионалам: матерым продажникам, РОПам и скриптологам — экспертам по созданию скриптов — новая функция от HyperScript сэкономит время, создав основу для расширенного скрипта.

Чтобы сгенерировать скрипт достаточно выбрать один из 17 доступных языков, ввести название компании, чем она занимается и какой продукт продает. HyperScript за 30 секунд выдаст основу скрипта, структурированного по этапам продаж. Далее пользователь может редактировать и адаптировать скрипт под особенности бизнеса, конструктор можно заставить перегенерировать отдельные тексты шагов скрипта, если они не подходят под условия продавца. Благодаря эффективной системе аналитики скрипта и функции «Нет нужного ответа», пользователь сможет совершенствовать созданный скрипт по мере его использования в общении с покупателями.

Настасья Белочкина, сооснователь ИT-компании «Хайперскрипт», разработчика конструктора скриптов HyperScript: «При создании новой версии конструктора скриптов HyperScript с функцией ИИ, мы опирались на свой многолетний опыт в продажах. Да, профессиональные скриптологи всегда найдут в готовом скрипте от нейросети к чему придраться — где-то формулировка шаблонная или информации маловато. Но, для тех предпринимателей, кто никогда не продавал с использованием скриптов, даже такой скрипт — лучше, чем никакого. Тем, кто уже успел съесть собаку в написании чат-ботов или скриптов для отделов продаж, важно понимать, что HyperScript с ИИ не даст идеальный результат, но как помощник — сэкономит время и, возможно, даст неожиданные подсказки и идеи».

Как рассказала Настасья, разработчики из «Хайперскрипт» научили программу выдавать хорошую базу, используя которую, предприниматель может со временем нарастить на скелет скрипта не просто мясо, а гору мускулов — разветвить его на второе, третье, четвертое касание с клиентом.