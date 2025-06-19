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Ступаков Илья
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Количество российских компаний с внедренным ИИ выросло в 3,7 раза в 2025 году 1
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