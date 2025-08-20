Разделы

OpenAPI, гибкая интеграция и ускоренная автоматизация: Skillaz представила обновление модуля «Подбор»

Платформа автоматизации HR-процессов Skillaz, представила обновление, которое существенно расширяет возможности интеграций с внешними системами, оптимизирует автоматические процессы и повышает удобство работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Ключевым изменением стал расширенный OpenAPI: через интеграции теперь можно передавать комментарии, теги и результаты блочного тестирования. Это уменьшает ручной ввод и позволяет быстрее адаптировать продукт к ИТ-ландшафту любой компании. Такой уровень гибкости интеграций, отмечают эксперты, пока встречается нечасто даже в корпоративных HR-платформах, и особенно востребован в сегменте с большим объемом автоматизированных процессов.

Кроме того, в «Профилях кандидатов» и «Вакансиях» появилась прямая выгрузка данных в формат XLSX, что упрощает аналитику и исключает промежуточные шаги. Оптимизированы автоматические публикации и закрытие вакансий — теперь правила, которые автоматически публикуют вакансии и снимают их с публикации, выполняются быстрее, а система отображает статус и комментарий к каждому автоматическому действию.

В числе дополнительных улучшений — новая политика паролей, запрещающая использовать личные и корпоративные данные в качестве элементов пароля. Такой подход снижает риск взлома и компрометации учетных записей. Это особенно важно для компаний, где HR-системы содержат массивы персональных данных кандидатов и сотрудников. Усиление защиты на уровне базовых операций снижает вероятность утечек, потенциальных штрафов за нарушение законодательства о персональных данных и репутационных рисков, а значит напрямую влияет на устойчивость бизнеса.

«Мы видим, что скорость и гибкость интеграций становятся определяющими факторами для крупных компаний при выборе HR-платформы. В этом релизе мы сделали так, чтобы “Подбор” можно было внедрить в любой ИТ-ландшафт без долгих и сложных адаптаций, при этом сохранив высокий уровень безопасности», — сказал директор по продукту Skillaz Андрей Синякин.

