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В Oberon назначен новый коммерческий директор

Бизнес Кадры

Oberon сообщил о назначении Александра Батырева на должность коммерческого директора.

«В условиях непрерывно меняющейся конкурентной среды ИТ-рынка мы приняли решение усилить команду в области развития продаж, тем более что перед компанией стоят действительно масштабные цели по изменению бизнес-модели, — отметил генеральный директор компании Oberon Евгений Яшин. — На сегодняшний день одной из ключевых задач является отраслевая диверсификация и наращивание присутствия в приоритетных для нас секторах — в финансах, промышленности, ритейле и госсекторе. Уверен, опыт и хорошее знание рынка позволят Александру обеспечить уверенный рост продаж Oberon».

В круг обязанностей Батырева входит создание и реализация стратегии продаж, а также увеличение рыночной доли компании Oberon. Кроме того, на текущей позиции он берет на себя общее руководство командой департамента продаж, а также задачи по формированию и развитию пула заказчиков компании.

«У Oberon большой опыт работы на рынке и глубокая экспертиза. На них мы будем опираться при развитии бизнеса с текущими клиентами и при поиске новых, — сказал Александр Батырев. — Чтобы достичь результата, только sales-команды недостаточно, нужна тонкая настройка механизма в целом. Все подразделения компании, так или иначе участвующие в процессе продажи, должны работать слаженно и четко, как часы. Решение именно этой задачи — условие успеха, потому является приоритетом для меня на текущем этапе».

Петр Филатов, возглавлявший подразделение до января 2020 г., переходит на позицию директора по развитию бизнеса Oberon. Он продолжит заниматься расширением сотрудничества с текущими клиентами компании и выстраивать взаимодействие с новыми.

Александр Батырев родился 13 марта 1984 г. в Москве. В 2007 г. с отличием окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2010 г. там же — аспирантуру.

Ранее, в 2008-2012 гг., Батырев занимался управлением проектами в системном интеграторе «Крок». В 2012-2014 гг. развивал продажи комплексных проектов в Softline. В 2014 г. возглавлял R&D-подразделение крупного российского медиахолдинга. С 2015 г. по 2018 г. Александр работал в компании Intact на должности директора по продажам, 2018-2019 гг. — заместитель генерального директора, коммерческий директор Intact. В конце 2019 г. присоединился к команде Oberon.

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