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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200097
ИКТ 15467
Организации 11799
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Мероприятия 895

Васильев Николай

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Опрос АЦ РИР: Более половины блогеров начали осваивать новые площадки в 2026 году 1
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 1
01.04.2014 «Микротест» построил ЦОД на базе FlexPod для корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» 1
25.06.2008 Подтвержден фрактальный характер Вселенной 1
11.06.2008 Технология видеоигр помогла хирургам-кардиологам 1
25.06.2003 Здравоохранение Якутии разрабатывает концепцию единой информационной системы 1
25.06.2003 Здравоохранение Якутии разрабатывает концепцию единой информационной системы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Васильев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12847 2
Крок - Croc 1970 2
Микротест 284 1
SAP SE 5608 1
Microsoft Corporation 25811 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Tendam - Cortefiel - Springfield - Women's Secret - Pedro del Hierro 3 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13990 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 748 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2493 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33624 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14810 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5267 1
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10726 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1700 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5044 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4350 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12325 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8690 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
Intel Itanium 649 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
NetApp FlexPod 25 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 156 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Акимов Александр 27 2
Conrad Deborah - Конрад Дебора 5 2
Васильева Азалия 2 2
Беркович Владимир 2 2
Подбуцкий Георгий 44 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Барышев Юрий 1 1
Pietronero Luciano - Пьетронеро Лучано 1 1
Howe Robert - Хоуи Роберт 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1233 2
Италия - Рим 208 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19598 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11386 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10418 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57948 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5011 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53693 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 2
Физика - Physics - область естествознания 2950 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 650 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8513 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 344 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3797 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9124 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8640 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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