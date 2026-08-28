Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Васильев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12847 2
|Крок - Croc 1970 2
|Микротест 284 1
|SAP SE 5608 1
|Microsoft Corporation 25811 1
|АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
|Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 2
|МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
|Акимов Александр 27 2
|Conrad Deborah - Конрад Дебора 5 2
|Васильева Азалия 2 2
|Беркович Владимир 2 2
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
|Барышев Юрий 1 1
|Pietronero Luciano - Пьетронеро Лучано 1 1
|Howe Robert - Хоуи Роберт 3 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.