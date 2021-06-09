В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий

Устройство для пост-обработки поверхности изделий из пластика PET-G, напечатанных на 3D-принтере, протестируют в технопарке «Слава». Сейчас оно проходит этап разработки и изготовления минимально жизнеспособного продукта.

PET-G — термопластик, который широко используется в быту, например, в стоматологии, пищевой промышленности, оптике, производстве декоративных и художественных изделий. Это прозрачный бесцветный материал, который отличается особой прочностью и высокой температурой плавления. Материал стоек ко многим химическим реагентам и ультрафиолетовому излучению. При всех его достоинствах существует одна проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи 3D-принтеров, — ребристость внешних поверхностей. Она объясняется самой технологией печати, при которой модель формируется нанесением слоев пластика последовательно, один на другой. Даже если максимально уменьшить толщину слоя, избавиться от ребристости внешней поверхности все равно невозможно. Чтобы поверхность стала гладкой, требуется дополнительная обработка. На сегодняшний день ни одна технология 3D-печати не позволяет получить изделие, сразу готовое к использованию. Отличие между этими технологиями лишь в том, что их применение требует разного времени на пост-обработку.

Устройство для пост-обработки поверхности изделий из пластика PET-G, напечатанных на 3D-принтере, протестируют в технопарке «Слава»

По последним данным, пост-обработка может занимать до 70% времени, затраченного на весь процесс аддитивного производства изделия. Вызвано это в большей степени тем, что почти все ее этапы проводятся вручную. Инновационность предлагаемого устройства, которое будет тестироваться в технопарке «Слава», заключается в применении автоматизированной технологии пост-обработки, что позволяет масштабировать производство и снизить затраты.

Испытания нового устройства будут проходить до конца августа в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. За время ее работы было запущено 78 испытаний, 57 из которых успешно завершены. Всего проект затронет более 100 государственных и коммерческих площадок, на базе которых протестируют продукты из 18 различных отраслей.