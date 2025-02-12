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«Свеза» в Петербурге создает трехмерное пространство

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге первый в компании начал осваивать аддитивные технологии. Теперь предприятие изготавливает не только детали-шаблоны для конечного изделия, но и самостоятельные готовые продукты. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Лесопромышленная группа «Свеза» активно использует современные технологии для поиска новых профессиональных и промышленных решений. Применение аддитивных технологий помогает компании в текущих условиях рынка наладить процесс тотального импортозамещения, внедрить инновации и решить вопросы повышения безопасности на рабочих местах.

Петербургский комбинат «Свезы» активно пользуется 3D-принтерами с 2021 г. Сейчас работа налажена в двух направлениях: печать деталей, которые являются шаблонами (Rapid Patterns), и прямое цифровое производство готового изделия (Direct Digital Manufacturing). Метод Rapid Patterns используют сотрудники ремонтно-механического отдела. Они печатают на 3D-принтере необходимый для замены пластиковый прототип детали оборудования, а после всесторонней обкатки вытачивают его из металла на токарном станке. По второму направлению работает служба технического обслуживания и ремонта для оперативной замены изношенных деталей оборудования или разработки совершенно новых.

«За четыре года наша команда набрала большой опыт работы не только в части изготовления деталей по уже существующим шаблонам, но и научилась самостоятельно создавать чертежи и отрисовывать 3D-проекты. Некоторые выпущенные на 3D-принтере компоненты полноценно заменяют изношенные запчасти без ущерба для качества продукции. В нынешних условиях, когда логистика стала сложнее и длиннее, а некоторые поставщики ушли с российского рынка, собственное производство деталей позволяет нам минимизировать сроки и избежать простоя оборудования», — сказал Алексей Свирелкин, начальник отдела технического обслуживания и ремонта производства фанеры комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

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Безопасность

Петербургское предприятие ведет непрерывную работу над повышением безопасности рабочих мест, и 3D-принтеры в этом помогают. Так, на промплощадке напечатаны и используются пульты управления, защитные барьеры, корпуса на электрические датчики, блокираторы оборудования, информационные бирки и многое другое. Это позволяет оперативно устранять потенциально узкие места на производстве и сокращать затраты на модернизацию техники.

Следующий этап развития комбината по освоению аддитивных технологий — наладка работы 3D-сканера и внедрение искусственного интеллекта. Это позволит значительно увеличить производительность при моделировании и разработке изделий. Кроме того, поможет снизить воздействие на окружающую среду благодаря более точной настройке производства под характеристики будущей детали.

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