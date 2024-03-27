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В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом

НИЯУ МИФИ и компания 3DLAM создают совместную лабораторию в сфере 3D-печати металлом. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

На базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS будет создана новая лаборатория, задачей которой станет освоение и развитие технологий 3D-моделирования и SLM-печати. Индустриальным партнером НИЯУ МИФИ в данном проекте выступает компания 3DLAM – российский производитель 3D-принтеров для печати металлом по технологии SLM (селективного лазерного плавления).

Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД
Импортонезависимость

Лаборатория будет готова предоставлять доступ к передовым технологиям 3D-печати по металлу, давать возможность создавать прототипы изделий в рамках реализации прикладных проектов, а также разрабатывать прикладное ПО и повышать инженерные компетенции в области 3D-моделирования.

Прикладные разработки в новой лаборатории позволят студентам и сотрудникам университета лучше понять потенциал 3D-моделирования и создавать прототипы изделий с высокой прочностью и сложной геометрией.

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