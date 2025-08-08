Разделы

Леонова Юлия


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Россияне на 20% чаще интересуются удаленной работой, чем в пандемию 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
02.04.2020 Meridian Capital и ED2 запускают системную работу с проектами в секторах EdTech и HRTech 1

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
8645 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Meridian Capital 1 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1934 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3366 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1461 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14152 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1762 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1375 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 298 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 936 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Юмашева Инна 2 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Соболев Сергей 6 1
Шумакова Анастасия 1 1
Матросов Данил 1 1
Волкова Дарья 1 1
Ковалев Игорь 31 1
Постовалов Ярослав 1 1
Долматова Екатерина 1 1
Старостенко Илья 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Романов Владислав 1 1
Астафьев Владислав 1 1
Новожилов Василий 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Стариков Константин 1 1
Мишнев Владислав 1 1
Белов Александр 74 1
Шуваева Марина 1 1
Дёмин Глеб 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Иванов Максим 12 1
Чурина Маргарита 1 1
Логачёва София 1 1
Шорохова Юлия 1 1
Исмагулова Динара 1 1
Сарбасов Багдат 1 1
Беляев Михаил 13 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Соколова Алёна 1 1
Шабанов Вадим 2 1
Захаров Алексей 47 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Сапожникова Анастасия 1 1
Лисейчиков Глеб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 1
Россия - СФО - Омская область 710 1
Беларусь - Белоруссия 5914 1
Казахстан - Республика 5706 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1361 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1787 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 479 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1641 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 670 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 858 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3078 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 534 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 612 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Россия - ЮФО - Севастополь 561 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 724 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 422 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 332 1
Россия - ПФО - Саратовская область 774 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6183 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8073 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6222 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16950 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Образование в России 2440 1
Информатика - computer science - informatique 1113 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 402 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 637 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 30 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 486 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 127 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 254 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
БГУ - Белорусский государственный университет 33 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 20 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Туран Университет 4 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
