Россияне на 20% чаще интересуются удаленной работой, чем в пандемию

По данным October Group, с июля 2024 г. по июнь 2025 г. количество поисковых запросов, связанных с «работой онлайн», превысило четыре млн, что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020–2021 гг., когда страна массово переходила на «удаленку». Интерес к сценарию «работать из дома» достиг рекордного уровня, почти вдвое превзойдя пиковые показатели пандемии, а запросы по теме «домашний офис» впервые за шесть лет превысили 100 тыс. – в полтора раза больше, чем в «изоляционный» период. Об этом CNews сообщили представители October Group.

Дистанционный формат из временной меры перешел в повседневную реальность в России и мире. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2025 г., 25% трудоустроенных россиян полностью или частично работают из дома. А международное исследование компании Owl Labs свидетельствует о том, что более 60% сотрудников в возрасте от 22 до 65 лет хотя бы иногда трудятся вне офиса.

На этом фоне растет спрос на проекты с продуманной рабочей инфраструктурой. Согласно опросу October Group, 33% респондентов считают оптимальным решением наличие коворкинга прямо в доме или в шаговой доступности. 23% предпочли бы отдельный кабинет в квартире, а 22% – возможность работать в красивом месте на открытом воздухе, например, в благоустроенном дворе, на террасе или на крыше дома. Среди ключевых требований к таким пространствам – высокоскоростной интернет (49%) и тишина (47%). Каждый пятый участник опроса отметил, что для продуктивности важно менять локацию в течение дня и иметь поблизости инфраструктуру для отдыха и питания, а 10% хотели бы при необходимости арендовать поблизости переговорную для деловых встреч.

«Все больше людей отдают предпочтение модели, при которой жилье становится одновременно и местом работы. Это уже не просто поведенческий тренд, а фундаментальная трансформация образа жизни. Учитывая этот сдвиг, мы считаем, что в жилых проектах бизнес-класса с хорошей транспортной доступностью целесообразно закладывать не менее 10-15% площадей с деловой и коммерческой функцией. Так, в Stories на Мосфильмовской из 38,9 тыс. кв. м общей площади 6 тыс. кв. м приходится на деловой кластер, включающий бизнес-зону с 49 модульными офисами и коворкингом с индивидуальными рабочими местами. Для тех, кто предпочитает работать на свежем воздухе, на эксплуатируемой кровле 11-этажного корпуса Terrace House появится видовая терраса с открытыми зонами для работы», – сказала Юлия Леонова, директор по маркетингу October Group.

