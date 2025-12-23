Каждая минута на счету: 53% россиян не готовы тратить более получаса на дорогу до офиса

Более половины россиян не готовы тратить свыше 30 минут на дорогу от дома до бизнес-центра (53%), при этом 44% предпочитают работать в непосредственной близости от места проживания. Важным фактором также является близость к метро: по данным исследования October Group, треть респондентов считает, что путь от станции до офиса не должен превышать 10 минут. Об этом CNews сообщили представители October Group.

Удобное расположение офиса становится одним из ключевых критериев при выборе работы. Более половины россиян (53%) считают, что путь до офиса не должен превышать 30 минут, а 44% и вовсе хотели бы работать в шаговой доступности от дома. До часа готовы тратить на дорогу всего 20% респондентов, до полутора часов – 5%. 14% утверждают, что готовы ездить на любое расстояние, если работа устраивает по основным критериям (зарплата, возможность карьерного и профессионального роста).

С точки зрения локации каждый пятый респондент (22%) выбрал бы центр города, 18% россиян хотели бы работать в престижном деловом квартале с современными бизнес-центрами. Между тем, для 31% опрошенных не принципиален район города – главное, чтобы офис находился не далее 10 минут от метро. Для четверти (24%) приоритетнее наличие удобного маршрута на автомобиле и парковки.

Эксперты October Group также проанализировали динамику поисковых запросов россиян и выяснили, что в период с декабря 2024 по ноябрь 2025 гг. поиск офисов рядом с домом вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. За прошедший год на 10% увеличилось количество запросов «работа рядом с метро», а «офис около метро» – на 13%. Также заметную положительную динамику демонстрируют запросы на покупку офиса в центре Москвы (+29%).

«Рост интереса к аренде и покупке офисов зафиксирован в большинстве центральных локаций за исключением Цветного бульвара и Якиманки, где отмечается снижение этих показателей на 20-55%. В районе «Москва-Сити» количество запросов на аренду и покупку увеличилось на 13% и 8% соответственно, в районе Белорусской – на 66% и 30%. Заметнее всего вырос интерес к аренде офисов у метро «Бауманская» – на 106%, а число запросов на покупку офисов увеличилось на 22%. При растущем спросе в локации сейчас свободно для аренды менее 1% офисов, а единственным бизнес-центром класса «А» является арт-бизнес-кластер KOBZON CITY (K-CITY), который строится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Бауманская» и в 12 минутах от «Красносельской». Примером того, как девелоперы отвечают на другой тренд – работы в шаговой доступности от дома – является проект Stories на Мосфильмовской, на первых этажах которого располагается общественно-деловое пространство с гибкими офисами и коворкингом», – сказала коммерческий директор October Group Юлия Леонова.