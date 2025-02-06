Измаилов Алексей
|06.02.2025
|Ученые ВМК МГУ разработали новый подход к глобализации методов Ньютона для сложных задач оптимизации 1
Измаилов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
|Образование в России 2215 1
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