Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация
|

Cloud4Y предоставил стартапу «Инум» сервера с защитой от DDoS

«Инум» — стартап, которых запускался совместно с Тамбовским Государственным Университетом им. Г.Р. Державина. Проект направлен на развитие потенциала людей за счет выявления и использования точек личностного и профессионального роста, предотвращения рисков, связанных с нересурсными состояниями. Также представители компании, среди которых есть специалисты-психологи и HR, сопровождали стажировки и практики в компаниях и у частных предпринимателей.

Чтобы обеспечить конфиденциальность данных клиентов, «Инум» использовал для хранения данных защищенный облачный контур Cloud4Y, аттестованный согласно требованиям ФЗ-152. Такой выбор позволил отказаться от покупки собственного оборудования и прохождения длительной процедуры аттестации в контролирующих органах. Решение упрощает соблюдение требований 152-ФЗ и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Кроме того, аренда виртуальных мощностей позволяет быстро запустить новый продукт и масштабировать его, если стартап начинает быстро развиваться. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Дополнительно к виртуальной инфраструктуре компания «Инум» воспользовалась услугой защиты от DDoS. Это решение легко интегрируется с инфраструктурой, размещенной в облаке Cloud4Y по модели IaaS. Не требуется переноса данных, дополнительных настроек, установки ПО или покупки оборудования. Уровень защиты можно регулировать, что позволяет организовать систему с минимально требуемыми параметрами или по-настоящему надежную, способную отразить гигабитные атаки.

Через некоторое время после начала использования виртуальной инфраструктуры Cloud4Y создатели «Инум» запустили еще несколько проектов, которые продолжают развиваться. В настоящее время сотрудничество с компанией продолжается.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

В России создана технология производства гибкого высокотемпературного сверхпроводника

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: