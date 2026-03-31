Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

Центр коммуникаций Voxys стал лауреатом отраслевой премии «Хрустальная гарнитура 2025–2026», одержав победу сразу в трех номинациях. Высокую оценку жюри получили проекты цифровизации продаж и клиентского сервиса, а также автоматизированная система массового подбора персонала, разработанная внутри компании.



Проект с «ОТП Банком»: от массового обзвона к персонализированным продажам

Совместная модель телемаркетинга и клиентской аналитики, реализованная Voxys для «ОТП Банка», позволила трансформировать дистанционные продажи. Результаты проекта, признанного лучшим в номинации «Аутсорсинговый проект, партнерство», впечатляют: уровень дозвона вырос на 40%, конверсия в продажи увеличилась в шесть раз, а стоимость контакта снизилась в 2–2,5 раза. Затраты на подбор и обучение персонала сократились на 60%, при этом команда масштабировалась в четыре раза. Конверсия по реактивации клиентов выросла в 15 раз — с 0,1% до 1,5%, средний чек увеличился на 20%. Качество диалогов благодаря внедрению речевой аналитики поднялось с 12,5 до 18,8 баллов из 20. Проект стал примером перехода от массовых обзвонов к персонализированным продажам на базе больших данных и искусственного интеллекта.

Награждение представителей лауреатов церемонии «Хрустальная гарнитура 2025-2026» — представители команды ОТП-Банка и Voxys

Проект со «Вкусно — и точка»: сервис в период трансформации бренда

В номинации «Лучшая стратегия человекоцентричности» победу одержал проект Voxys для сети «Вкусно — и точка». Задача была комплексной: сохранить высокий уровень удовлетворенности клиентов в период масштабного ребрендинга, автоматизировать обработку обращений в цифровых каналах и на основе анализа обращений отслеживать изменение потребительских предпочтений.

В результате время ожидания ответа оператора сократилось с 60 до 10 секунд, а бэклог обращений удалось устранить полностью — с 2700 до 0 заявок в день. Благодаря аналитике обращений продажи через мобильное приложение выросли на 13%. Срок работы операторов увеличился в три раза — с 4 до 12 месяцев, а уровень удовлетворенности клиентов достиг максимальных 10 баллов из 10.

Никита Городчиков, руководитель проектов WFM CC, НТЦ Аргус; Кира Финогина, руководитель проекта,Voxys; Лилия Баранова, руководитель клиентской поддержки, «Вкусно – и точка»; Христина Зубрицкая, директор по клиентскому сервису, Voxys

В ходе проекта внедрили речевую аналитику, ИИ-ассистентов на базе больших языковых моделей, автоматическую классификацию и маршрутизацию запросов, а также персонализированные рекомендации операторам. Отдельным фактором успеха стала программа «Голос сотрудника», направленная на вовлечение персонала в развитие проекта. Это позволило снизить отток с 15% до 5% в месяц, а 78% предложений сотрудников были внедрены.

Автоматизация подбора персонала: HR-экосистема Voxys

Собственная разработка Voxys — полностью цифровая экосистема массового подбора персонала — получила награду в номинации «Лучшая практика привлечения и найма персонала». Система сократила время до первого контакта с кандидатом до пяти минут, обработка резюме занимает восемь минут, а общий уровень автоматизации процесса подбора достиг 48%. При этом штат отдела подбора сократился вдвое без потери эффективности. База кандидатов выросла на 56% — до двух миллионов человек, а бюджет на поиск сократился на 57%. Доля дозвона выросла с 33% до 49%, время от отклика до интервью сократилось с двух часов до десяти минут, а 90% базы кандидатов сопровождается искусственным интеллектом.

Светлана Гладышева, менеджер проекта «Гемотест»; Светлана Хугаева, руководитель отдела автоматизации HR, Voxys; Ирина Шемякина, директор по персоналу, Voxys

Высокое одобрение жюри получил и проект для «Ингосстраха»

Результаты аутсорсингового партнерства Voxys со страховой компанией «Ингосстрах» также были отмечены жюри. Трансформация операционной модели клиентского сервиса позволила превратить сервисное подразделение в прибыльный бизнес-юнит. Сборы выросли на 150%, конверсия по реактивации увеличилась с 0,1% до 1,5%, доля дозвона — с 35% до 45%, а конверсия пролонгации — с 53% до 62%. Средний чек вырос на 20%, время ответа сократилось до 20–40 секунд, а качество обслуживания поднялось с 64 до 93 баллов. Отток персонала снизился с 15% до 3%.

Итоги премии «Хрустальная гарнитура 2025–2026» подтверждают, что комплексное применение аналитики, технологий искусственного интеллекта и больших данных позволяет повышать эффективность клиентских коммуникаций и оказывать прямое влияние на бизнес-результаты.

«Для Voxys это не разовые успехи, а закономерный результат выбранной стратегии развития — фокуса на основанном на данных подходе и масштабировании ИИ-решений. Высокая оценка отрасли и практические результаты проектов показывают, что такой вектор соответствует ожиданиям рынка и приносит измеримую ценность клиентам», — отметила Екатерина Потапова, директор по развитию бизнеса Voxys.

