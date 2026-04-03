SpaceWeb запустил серию DevOps-продуктов для командной разработки в частном облаке

Хостинг-провайдер SpaceWeb добавил в частное облако четыре популярных open-source решения: MinIO, Zulip, n8n и Zabbix. Каждый из них — готовый к работе инструмент, который решает конкретную задачу команды ИТ-разработчиков. Сервисы можно подключать по одному или все вместе без какой-либо принудительной связки — только то, что нужно для команды. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

MinIO представляет собой S3-совместимое объектное хранилище для бэкапов, логов, артефактов сборки и статики. Zulip — командный чат с тематическими ветками для асинхронной работы. Zabbix отвечает за мониторинг серверов и приложений: загрузку CPU, память, диски, состояние баз данных и веб-серверов. n8n — конструктор автоматизации без кода, который соединяет сервисы, ловит вебхуки, создает тикеты и управляет файлами, работая связующим звеном между всеми компонентами.

Благодаря обновлению пользователи SpaceWeb смогут быстрее собрать рабочую внутреннюю облачную среду без долгой интеграции разрозненных сервисов. Вместо нескольких внешних платформ команда получает управляемый контур в частном облаке, где можно хранить артефакты и резервные копии, обсуждать инциденты и задачи, отслеживать события из мониторинга и управлять рутинными действиями — от уведомлений до создания тикетов и обработки файлов. Набор инструментов снижает операционную нагрузку на небольшие ИТ-команды, упрощает поддержку процессов и помогает сохранить контроль над данными и ИТ-инфраструктурой.

«Мы в SpaceWeb хорошо понимаем, из чего складываются будни ИТ-разработчика: россыпь внешних сервисов, бесконечные интеграции, ручные операции, которые отвлекают от кода. С новым набором облачных сервисов в частном облаке мы убираем эту рутину — команда получает готовый рабочий контур без лишней сложности, где все под рукой и ничего не нужно склеивать скотчем», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Новые облачные сервисы в SpaceWeb облегчают переход команд разработки от набора разрозненных внешних SaaS-решений к единому управляемому контуру внутри облака. Готовые решения необходимо настроить самостоятельно под конкретные задачи, сервис предоставляется в виде готового предустановленного инструмента на VPS. На практике такой стек может использоваться как базовая платформа для сопровождения сайтов, веб-приложений и внутренних ИТ-сервисов.