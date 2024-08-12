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Новые возможности СУБД Jatoba – улучшены функции безопасности, удобства и функциональности

Обновление СУБД Jatoba до версии 5.7.1 предлагает для пользователей и потенциальных клиентов ряд улучшений, направленных на повышение функциональности, безопасности и удобства использования. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Изменения коснулись веб-интерфейса управления, а именно – улучшены функции анализа запросов. Теперь доступна более подробная информация о запросах к базе данных, что позволит администраторам эффективнее анализировать работу системы и выявлять потенциальные проблемы. В разделе «Мониторинг» стал доступен расширенный набор виджетов для наглядного представления ключевых показателей работы СУБД, что обеспечивает более информативный контроль над системой. Касаемо уведомлений – в «Мониторинге» добавлена возможность отправлять уведомления об изменениях контролируемых значений СУБД и хоста СУБД, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные проблемы. И наконец, претерпела изменения ролевая модель – введена новая роль «Разработчик БД», предоставляющая дополнительные права для управления базами данных.

Также в новой версии управление кластером стало более гибким и настраиваемым за счет того, что компонент jaDog теперь использует конфигурационные файлы в формате YAML.

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Относительно функции «безопасность» – улучшен процесс отслеживания и анализа безопасности системы и теперь доступны различные опции для настройки регистрации отдельных событий, что обеспечивает более тонкое управление журналированием событий. В функцию «резервное копирование» добавлен функционал, который позволяет подключить облачное хранилище S3 (minio) для размещения файлов резервных копий. Это обеспечивает более гибкие варианты хранения резервных копий и повышает безопасность данных.

«Важно подчеркнуть, что в новой версии расширена линейка совместимостей с другими популярными отечественными решениями, а именно, теперь Jatoba поддерживает работу под управлением операционных систем «Ред ОС» 8 и «Основа» 2. Новая обновленная версия 5.7.1, безусловно, позволит пользователям получить более надежное, функциональное и безопасное решение для управления данными, соответствующее современным требованиям», – сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba.

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