CNewsMarket впервые в России публикует рейтинг платформ Kubernetes, ориентированных на специалистов с базовыми навыками в ИТ. В обзоре сравниваются возможности платформ управления контейнерами, доступные начинающим программистам (уровня junior), и функциональность бесплатных версий оркестраторов.

CNewsMarket представляет обзор возможностей платформ Kubernetes для небольших компаний и ИТ-специалистов, приступающих к знакомству с технологиями развертывания, масштабирования и управления приложениями в контейнерах.

Задачи автоматизации управления контейнерной средой изначально были предназначены для компаний сегмента Enterprise, уже обладающих штатом достаточно квалифицированных специалистов. Рост популярности технологий управления клиентскими кластерами, значительно ускоряющим развертывание приложений, привел к необходимости постепенного снижения планки входа. Отечественные вендоры способствуют популярности Kubernetes с помощью комплексных инициатив, включая бесплатные обучающие программы и инструменты, способствующие легкому освоению технологии.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ Kubernetes для начинающих. Структура баллов Подробнее: Обзор «Платформы Kubernetes: Легкий старт 2025» Поддержка Возможности бесплатной бессрочной версии 125 265 115 200 30 195 125 30 115 35 110 35 105 35 50 25 10 30

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Качество поддержки

Наличие релевантной документации на каждой странице графического интерфейса платформы

Наличие службы поддержки с различными уровнями SLA

Наличие полной документации в открытом доступе

Наличие видеогайдов по работе с платформой

Наличие обучения для заказчиков и других пользователей

Проведение вебинаров для пользователей платформы

Простой и интегрированный графический интерфейс с управлением инфраструктурой кластера и нагрузками, доступный «из коробки»

Поддержка мультиязычности в графическом интерфейсе

Наличие графического редактора сетевых политик

Возможность централизованного управления всеми кластерами из единого интерфейса

Автоматическое обновление платформы «по одной кнопке»

Наличие собственного сообщества в интернете

2. Возможности бесплатной версии:

Необходимый уровень пользователя для работы с платформой (Junior или Middle)

Однокластерные и мультикластерные варианты развертывания

Собственный графический интерфейс, аналогичного платной версии

Поддержка российских ОС

Поддержка провайдеров к российским системам виртуализации

Централизованное управление несколькими кластерами, доступное «из коробки»

Развертывание на физические и виртуальные серверы, доступное «из коробки»

Интеграция с публичными и частными облаками

Менеджмент уязвимостей

Анализ образов контейнеров, манифестов и конфигураций кластеров

Управление исходящим трафиком

Создание кастомных прав доступа

Встроенный компонент Argo CD для развертывания приложений

Интеграции с корпоративными системами компании через REST-API

Длительность бесплатной демо-версии

Топ-5 платформ Kubernetes для начинающих 2025 Место Компания Продукт Сумма баллов 1 Лаборатория Числитель Штурвал 390 2 Флант Deckhouse Kubernetes Platform 315 3 Рег.ру Managed Kubernetes 225 4 МТС Web Services MWS Container Platform 155 5 Orion soft Nova Container Platform 150

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Максимальные возможности, бесплатно доступные из «коробки», предоставляются платформой «Штурвал» в версии Community Edition. Компания активно ведет просветительскую деятельность, а функциональность бесплатной версии не отличается от версии ПО для крупного бизнеса.

Второе место по итогам рейтинга — у платформы для управления и эксплуатации Kubernetes-кластеров Deckhouse Kubernetes Platform (разработчик — «Флант»). Deckhouse предлагает удобные инструменты автоматизации и мониторинга, гибкое управление инфраструктурой. Есть Community edition-версия, вендор имеет официальный чат поддержки платформы в Telegram, с обратной связью и помощью сообщества.

На третьем месте расширяемая платформа оркестрации с открытым исходным кодом от облачного провайдера Рег.ру. Компания разработала упрощенную процедуру выдачи грантов, которые зачисляются на счет аккаунта и могут быть использованы для оплаты услуг.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Необходимый уровень пользователя для работы с платформой: Junior 20 баллов 1. Возможности бесплатной бессрочной версии ▪ Однокластерные варианты развертывания ▪ Мультикластерные варианты развертывания ▪ Собственный графический интерфейс, аналогичный платной версии ▪ Поддержка российских ОС ▪ Поддержка провайдеров к российским системам виртуализации ▪ Централизованное управление несколькими кластерами, доступное «из коробки» ▪ Развертывание на физические и виртуальные серверы, доступное «из коробки» ▪ Интеграция с публичными облаками ▪ Интеграция с частными облаками ▪ Менеджмент уязвимостей ▪ Анализ образов контейнеров, манифестов и конфигураций кластеров ▪ Управление исходящим трафиком ▪ Создание кастомных прав доступа ▪ Встроенный компонент Argo CD для развертывания приложений ▪ Интеграции с корпоративными системами компании через REST-API

2. Наличие собственного сообщества в интернете

3. Необходимый уровень пользователя для работы с платформой: Middle 15 баллов за каждый вариант 1. Поддержка пользователей ▪ Наличие релевантной документации на каждой страницеграфического интерфейса платформы ▪ Наличие службы поддержки с различными уровнями SLA ▪ Наличие полной документации в открытом доступе ▪ Наличие видеогайдов по работе с платформой ▪ Наличие обучения для заказчиков и других пользователей ▪ Проведение вебинаров для пользователей платформы ▪ Простой и интегрированный графический интерфейс суправлением инфраструктурой кластера и нагрузками, доступный «из коробки» ▪ Поддержка мультиязычности в графическом интерфейсе ▪ Наличие графического редактора сетевых политик ▪ Возможность централизованного управления всемикластерами из единого интерфейса ▪ Автоматическоеобновление платформы «по одной кнопке» 10 баллов за каждый вариант

