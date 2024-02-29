Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne размещает клиентские инсталляции в публичном облаке Itglobal.com, а также делегирует сервис-провайдеру администрирование ИТ-инфраструктуры и автоматизацию DevOps-процессов.

Компания SimpleOne появилась в 2019 г. и сразу стала предоставлять клиентам инсталляции своего продукта в публичном облаке Itglobal.com на базе московского дата-центра DataSpace.

«Перед нами стояла задача обеспечить качественный сервис в виде подписки из облака для наших первых клиентов. Помимо отказоустойчивой инфраструктуры в надежном дата-центре, требовались еще компетентные и опытные инженеры, которые смогут обеспечить бесперебойную работу нашего ПО в облаке. От Itglobal.com мы смогли получить необходимое комплексное решение», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

«Чтобы исключить влияние клиентских нагрузок, увеличить отказоустойчивость и безопасность продуктивных инсталляций и сократить расходы SimpleOne на внешние адреса, мы внедрили несколько виртуальных маршрутизаторов, каждый из которых обслуживает отдельный набор инсталляций. Например, демо-инсталляции, которые выдают клиентам для тестирования, размещены на одном маршрутизаторе, а продуктивные контуры заказчиков — на другом. Также мы организовали внутреннюю сеть, которую используем для служебного трафика, что позволило снизить влияние на работу инсталляции клиентов», — сказал директор по развитию бизнеса Itglobal.com Вадим Политов.

Сервис Managed IT предполагает проактивный мониторинг ИТ-инфраструктуры, поэтому при возникновении отклонений от плановых показателей специалисты Itglobal.com выполняют необходимые действия для их устранения, а при программных проблемах передают информацию инженерам SimpleOne.

В феврале 2021 г. компания SimpleOne подключила сервис Devops Bridge от Itglobal.com, который позволяет автоматизировать и ускорить процессы сборки, тестирования и доставки приложений до пользователей.

«К моменту подключения Devops Bridge мы уже работали с командой Itglobal.com на протяжении трех лет. Мы хотели делегировать провайдеру создание конвейерной среды на основе методологии CI/CD, чтобы сосредоточиться на приоритетных бизнес-задачах и не тратить ресурсы на поиск и адаптацию новых DevOps-инженеров», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Перед специалистами сервис-провайдера стояла задача переписать ИТ-инфраструктуру и преобразовать процесс deploy для упрощения его дальнейшего использования и поддержки в работоспособном состоянии.

«Мы разработали шаблон CI-CD, внедрили новую систему мониторинга Victoria Metrics, создали распределенную схему ВМ. Переход от схемы Single node, в которой все сервисы располагались на одном узле, позволил построить масштабируемую и отказоустойчивую систему. Также мы внедрили Kafka cdc, исправили недочеты, которые повысили качество разработки, деплоя и эксплуатации», — отметил директор по развитию бизнеса Itglobal.com Вадим Политов.

Для клиентов SimpleOne, которые размещаются on-prem в закрытых периметрах, команда Itglobal.com разработала офлайн-дистрибутив, то есть собрала весь SimpleOne с его зависимостями и скриптами в один архив, чтобы клиенты могли скачать его и самостоятельно развернуть у себя.

«Предоставляя свои сервисы, компания Itglobal.com поддерживает российского разработчика, который не только активно развивается и растет в течение последних пяти лет, но и смог сделать огромный вклад в цифровое будущее нашей страны. Облачные сервисы востребованы в разных сферах бизнеса, а компания SimpleOne работает с самыми разными отраслями экономики: от машиностроения и ритейла до HoReCa и ИТ. Мы рады обеспечить возможности для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов компаний enterprise-уровня в России», — отметил исполнительный директор Itglobal.com Василий Белов.