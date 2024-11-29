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Менеджер паролей Парольный менеджер Password Manager
|29.11.2024
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Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»
ния «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС». Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению пароль
|10.06.2024
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Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк»
ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решен
|01.12.2022
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Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой
конкретно до них. Многие, к примеру, хранят в таких менеджерах пароли от интернет-банка или корпоративной электронн6ой почте. Второй шаг – это поиск если не замены LastPass, то как минимум запасного менеджера паролей из числа тех, что работают в режиме офлайн. Такие программы хранят базу паролей непосредственно на устройстве пользователя (часто в зашифрованном виде), что в значительно степ
|23.06.2022
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Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux
ГК «Астра» провела испытания работоспособности менеджера паролей «Пассворк» в среде ОС Astra Linux, по результатам которых была подтверждена полная совместимость программного обеспечения и операционной системы. Об этом CNews сообщили предст
|30.12.2021
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Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам
Перебор паролей или...? Компания LastPass, разработчик одноимённого менеджера паролей, сообщила о том, что его пользователи подверглись атаке класса Credential Stuffing (перебор паролей). Такие атаки подразумевают попытки подобрать комбинации из логинов и парол
|18.12.2019
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Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании
в GoTo за $1,8 млрд, в которую вошли GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining и GoToWebinar. Менеджер паролей LastPass LogMeIn купила сравнительно недавно, в октябре 2015 г. хотя само пр
|03.04.2018
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«Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей
«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился встроенный менеджер паролей. Он позволяет защитить сохраненные в браузере пароли с помощью мастер-пароля. Тогда никто не сможет их узнать, даже если компьютер или смартфон с «Яндекс.Браузером» попадет в ч
|02.04.2013
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Новый Kaspersky Crystal обзавелся облачным «Менеджером паролей» и усиленной защитой онлайн-платежей
укта — создание и хранение разнообразных, устойчивых к взлому паролей. В обновленной версии модуль «Менеджер паролей» дает возможность держать все учетные записи в едином защищенном облачном хр
|02.11.2007
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Вышла новая версия менеджера паролей Password Depot
Password Depot 3.1.7 – менеджер паролей, защищающий данные с помощью 256-битного алгоритма Rijndael. Password Depot обладает функцией автоматического заполнения, которая вводит имя пользователя и пароль на сайтах, а
|05.10.2007
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Password Manager Deluxe 3.61 - менеджер паролей
Password Manager Deluxe 3.61 - новая версия менеджера паролей. Программа позволяет хранить логины и пароли, шифровать файлы, создавать резервные копии баз данных, экспортировать данные в HTML, XML, CSV и текстовые файлы. Созданную в Pass
|27.04.2006
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"Ламантин" представляет новую версию менеджера паролей
авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей Sticky Password запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта ил
|25.04.2006
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Создан новый менеджер паролей для борьбы со шпионскими программами
авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей "Sticky Password" запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта
|06.10.2004
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APC представила биометрический менеджер паролей
Компания APC представила биометрический менеджер паролей (Biometric Password Manager) – персональный сканер отпечатков пальцев, облегчающий пользователям ПК и ноутбуков управление личными паролями. Созданное на основе технологии анал
Менеджер паролей и организации, системы, технологии, персоны:
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