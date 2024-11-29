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Менеджер паролей Парольный менеджер Password Manager



29.11.2024 Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»

ния «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС». Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению пароль
10.06.2024 Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк»

ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решен
01.12.2022 Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой

конкретно до них. Многие, к примеру, хранят в таких менеджерах пароли от интернет-банка или корпоративной электронн6ой почте. Второй шаг – это поиск если не замены LastPass, то как минимум запасного менеджера паролей из числа тех, что работают в режиме офлайн. Такие программы хранят базу паролей непосредственно на устройстве пользователя (часто в зашифрованном виде), что в значительно степ
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux

ГК «Астра» провела испытания работоспособности менеджера паролей «Пассворк» в среде ОС Astra Linux, по результатам которых была подтверждена полная совместимость программного обеспечения и операционной системы. Об этом CNews сообщили предст
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам

Перебор паролей или...? Компания LastPass, разработчик одноимённого менеджера паролей, сообщила о том, что его пользователи подверглись атаке класса Credential Stuffing (перебор паролей). Такие атаки подразумевают попытки подобрать комбинации из логинов и парол
18.12.2019 Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании

в GoTo за $1,8 млрд, в которую вошли GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining и GoToWebinar. Менеджер паролей LastPass LogMeIn купила сравнительно недавно, в октябре 2015 г. хотя само пр
03.04.2018 «Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился встроенный менеджер паролей. Он позволяет защитить сохраненные в браузере пароли с помощью мастер-пароля. Тогда никто не сможет их узнать, даже если компьютер или смартфон с «Яндекс.Браузером» попадет в ч
02.04.2013 Новый Kaspersky Crystal обзавелся облачным «Менеджером паролей» и усиленной защитой онлайн-платежей

укта — создание и хранение разнообразных, устойчивых к взлому паролей. В обновленной версии модуль «Менеджер паролей» дает возможность держать все учетные записи в едином защищенном облачном хр
02.11.2007 Вышла новая версия менеджера паролей Password Depot

Password Depot 3.1.7 – менеджер паролей, защищающий данные с помощью 256-битного алгоритма Rijndael. Password Depot обладает функцией автоматического заполнения, которая вводит имя пользователя и пароль на сайтах, а

05.10.2007 Password Manager Deluxe 3.61 - менеджер паролей

Password Manager Deluxe 3.61 - новая версия менеджера паролей. Программа позволяет хранить логины и пароли, шифровать файлы, создавать резервные копии баз данных, экспортировать данные в HTML, XML, CSV и текстовые файлы. Созданную в Pass
27.04.2006 "Ламантин" представляет новую версию менеджера паролей

авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей Sticky Password запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта ил
25.04.2006 Создан новый менеджер паролей для борьбы со шпионскими программами

авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей "Sticky Password" запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта

06.10.2004 APC представила биометрический менеджер паролей

Компания APC представила биометрический менеджер паролей (Biometric Password Manager) – персональный сканер отпечатков пальцев, облегчающий пользователям ПК и ноутбуков управление личными паролями. Созданное на основе технологии анал

Публикаций - 99, упоминаний - 108

Менеджер паролей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2260 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1554 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7394 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4997 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2038 1
Блинников Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 33
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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