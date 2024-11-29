ния «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС». Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению пароль

ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решен