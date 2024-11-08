Разделы

|

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc

Уязвимости, которым присвоены идентификаторы CVE-2024-39432 и CVE-2024-39431, найдены в чипах Unisoc, широко используемых в устройствах в России, Азии, Африке и Латинской Америке ― смартфонах, планшетах, автомобилях и телекоммуникационном оборудовании. Обнаруженные бреши позволяют обходить меры безопасности и получать неавторизованный удалённый доступ к процессору приложений (Application Processor) через модем, встроенный в SoC (System on Chip).

Эксперты Kaspersky ICS CERT продемонстрировали, что атакующие могут обходить защитные механизмы в ОС, работающей на процессоре приложений; получать удалённый доступ к её ядру; выполнять неавторизованный код с привилегиями уровня ядра ОС и модифицировать произвольные системные файлы. Специалисты изучили разные векторы атак, включая техники манипулирования контроллером прямого доступа к памяти (DMA), которые позволяют обходить существующие меры защиты, такие как модуль защиты памяти (MPU). Этот метод напоминает тактику Операции Триангуляция, обнаруженной экспертами «Лаборатории Касперского» в 2023 г. Ввиду их высокой сложности и изощрённости такие методы могут использовать только злоумышленники с серьёзными техническими навыками и ресурсами.

Чипы Unisoc широко распространены, и от обнаруженных уязвимостей могут пострадать как индивидуальные пользователи уязвимых конечных устройств, так и организации. Атаки на уязвимые устройства, применяемые в критически важных отраслях, таких как автотранспорт или телекоммуникации, могут не только нанести большой урон атакованному предприятию, но и иметь серьёзные последствия инфраструктурного уровня — для многих прочих секторов экономики.

«Безопасность чипов — это сложная тема, киберриски следует учитывать как при проектировании микросхем, так и в архитектуре конечного продукта, использующего чип. Многие производители чипов ставят на первое место конфиденциальность информации о внутреннем устройстве и работе своих процессоров для защиты интеллектуальной собственности. Это вполне объяснимо, однако закрытая архитектура и недокументированная функциональность часто сопутствуют ошибкам в реализации и проблемам безопасности, которые трудно устранить после выхода продукта на рынок. Наше исследование подчёркивает, как важно, чтобы производители чипов, разработчики конечных продуктов и сообщество специалистов по кибербезопасности теснее сотрудничали друг с другом, это поможет выявлять потенциальные уязвимости на ранних этапах и снижать риски их позднего обнаружения и использования злоумышленниками», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT.

«Лаборатория Касперского» благодарит Unisoc за проактивный подход к безопасности и стремление защищать пользователей своих продуктов. Получив уведомление об уязвимостях, компания Unisoc продемонстрировала исключительную оперативность, быстро разработав и выпустив исправления безопасности для устранения выявленных проблем.

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда
Маркет

Kaspersky ICS CERT настоятельно рекомендует производителям и пользователям устройств незамедлительно установить эти обновления, чтобы снизить риски атак с использованием обнаруженных уязвимостей. Однако особенности аппаратной архитектуры SoC не позволяют раз и навсегда устранить возможность такого типа атак, в случае обнаружения новых подобных уязвимостей в модеме. Эксперты рекомендуют использовать многоуровневый подход к безопасности, включающий в себя как установку программных исправлений, так и дополнительные меры защиты.

Для защиты компьютеров от киберугроз, эксплуатирующих уязвимости, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: регулярно обновлять операционные системы, приложения и прошивки устройств в составе ОТ-инфраструктуры и устанавливать патчи или принимать компенсирующие меры сразу после того, как становится известно об уязвимости; проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать современные средства аналитики киберугроз, чтобы своевременно принимать меры по улучшению защищённости организации, адекватные текущим вызовам. Сервис ICS Threat Intelligence Reporting аккумулирует данные о текущих киберугрозах и векторах атак, проблемах безопасности организаций, используемых злоумышленниками, а также об уязвимостях ОТ и о том, как повысить их устойчивость к атакам; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и технологических информационных сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: