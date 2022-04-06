«Диасофт» предоставляет клиентам сервис поддержки решений в микросервисной архитектуре

Специалисты компании «Диасофт» проанализировали основные запросы и потребности клиентов, относящиеся к уже установленным и находящимся в эксплуатации решениям в микросервисной архитектуре (MSA).

В результате компания предложила клиентам сервис администрирования стендов в MSA для решения следующих задач: аудит и разработка рекомендаций по оптимизации конфигурации стендов в MSA; консультации по работам, связанным с администрированием стендов в MSA; поддержка плановых изменений конфигурации стендов; оптимизация конфигурации стендов на регулярной основе. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Специалисты «Диасофт» готовы оказать консультационную поддержку, помочь в эффективном решении всех возникающих задач по диагностике, изменению и обновлению инфраструктурных компонентов в микросервисной архитектуре, а при необходимости – взять на себя все вопросы по администрированию стендов.

«Помимо периодической диагностики и обновления решений, регулярно возникает необходимость увеличения их мощности или внедрения нового функционала в соответствии с изменяющимися бизнес-задачами. При этом в организациях часто не хватает собственных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и опытом для администрирования стендов в MSA. Именно поэтому мы разработали комплекс услуг, который закроет потребность наших клиентов в оперативной, грамотной поддержке и развитии решений в микросервисной архитектуре», – сказал Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа», «Диасофт».

Объем и перечень предоставляемых услуг (консультации или выполнение работ специалистами «Диасофт») согласовывается индивидуально с каждым клиентом, в зависимости от его задач.

Ряд кредитных организаций уже успешно использует сервис поддержки решений в MSA от «Диасофт». Сервис позволяет оптимизировать трудозатраты сотрудников собственных ИТ-подразделений банков и обеспечивает эффективное решение возникающих задач командой опытных специалистов.