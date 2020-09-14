HPE представила новое поколение популярной СХД начального уровня

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о запуске шестого поколения системы хранения данных HPE Modular Smart Array (MSA). HPE MSA Gen6 — это гибридная система хранения данных начального уровня с поддержкой флеш-памяти, которая позволит предприятиям сконцентрироваться на бизнес-задачах и обеспечит высокий уровень автоматизации и производительности даже в условиях ограниченного бюджета.

Предприятия смогут сэкономить часть оборотных средств за счет обновленной MSA, которая обладает новыми сервисами по управлению данными и построена на аппаратной платформе с современной архитектурой. HPE MSA обеспечит надежную защиту самых важных данных, а также предоставит удобный доступ к ним для сотрудников, где бы они не находились.

«HPE MSA является идеальным вариантом для заказчиков, чей бизнес требует надежного, простого и недорогого решения, способного справляться с современными рабочими нагрузками и адаптироваться к растущим потребностям бизнеса, – сказала Скай Камминг, менеджер по продуктам в Dicker Data, ИТ-дистрибьюторе и партнере HPE. – Технология автоматического многоуровневнего хранения обеспечивает необходимую производительность для работы приложений и является хорошим решением корпоративного уровня по доступной цене. Новый инструмент HPE MSA Health Check прогнозирует сбои до того, как они произойдут, что помогает компаниям больше внимания уделять бизнес-задачам».

Среди основных преимуществ обновленной системы HPE MSA: автоматическое многоуровневое хранение для более быстрого доступа к данным, улучшенный инструмент MSA Health Check для предотвращения сбоев и интеграция с HPE Cloud Volumes Backup для резервного копирования в облако.

Автоматическое многоуровневое хранение обеспечивает высокую производительность и меньшие задержки. Это решение повышает производительность в 2-4 раза по сравнению с конфигурациями только на жестких дисках и позволяет массиву реагировать на меняющиеся рабочие нагрузки, используя небольшое количество SSD накопителей. «Горячие» данные автоматически перемещаются на самый быстрый тип носителей в режиме реального времени, позволяя заказчикам более эффективно использовать емкость SSD- и HDD-накопителей и наращивать их емкость в зависимости от потребностей и нагрузки.

Высокий уровень безопасности данных обеспечивается возможностью создавать RAID-группы типа MSA Data Protection Plus (MSA DP+), который позволяет задействовать все накопители для улучшения общей эффективности системы и ее производительности. В случае сбоя диска MSA DP+, по внутренним оценкам HPE, ускоряет восстановление в 25 раз, значительно сокращая период сниженной производительности и время уязвимого состояния массива.

Улучшенный инструмент MSA Health Check, который позволяет устранить типичные причины незапланированного простоя. С его помощью заказчики могут сократить количество звонков в службу поддержки на 76%. Этот облачный инструмент помогает администраторам, анализируя информацию о работе массива на предмет соблюдения лучших практик по настройке и управлению массивом, а также на наличие неисправностей.

Интеграция с облачным сервисом HPE Cloud Volumes Backup, которая предоставляет заказчикам простой и недорогой способ защиты информации в облаке, а также позволяет экономить на резервном копировании. Благодаря этому решению предприятия могут без проблем начать пользоваться надежным резервным копированием данных на защищенную внешнюю площадку, находящуюся под управлением профессионалов HPE. Копирование в облако осуществляется через протокол HPE Catalyst со значительным сжатием данных, что позволяет делать резервные копии чаще и экономить полосу пропускания канала. Копирование может быть автоматизировано с помощью бесплатного инструмента HPE Recovery Manager Central и стороннего программного обеспечения, поддерживающего HPE Catalyst (Commvault, Data Protector, Veeam), и не влияет на работу продуктивных задач. Оплата за использование HPE Cloud Volumes осуществляется по мере использования емкости в облаке на регулярной основе, и теперь также доступна и через HPE GreenLake. Вывод данных из облака и перемещение данных между географическими регионами внутри Cloud Volumes не тарифицируется.

«Компания HPE совершенствовала шесть поколений системы MSA, уделяя особое внимание балансу производительности и доступности, простоте и качеству опыта владения, – сказал Крис Пауэрс, вице-президент и генеральный директор HPE по большим данным и платформам совместной разработки. – HPE MSA помогает предприятиям вести бизнес, обеспечивая высокий уровень производительности и автоматизации. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим заказчикам надежное и быстрое решение по доступной цене, чтобы они, в свою очередь, эффективно предоставляли сервисы своим клиентам».