Cstore открыл магазин в парке «Остров мечты»

Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, открыл магазин в культурно-развлекательном парке «Остров мечты» с ассортиментом для юных гостей парка, а также в честь открытия приглашает гостей 7 марта на виртуальные аттракционы прямо в магазине.

Особенность нового Cstore в парке развлечений — расширенный ассортимент для юных гостей «Острова мечты». В магазине для них представлены в открытой выкладке беспроводные роботы GJS Gaming Robot GEIO, робошары Sphero и наборы машинок Wowwee, а также детские беспроводные зарядные устройства бренда Hiper и другие товары для детей.

В новом магазине Cstore клиенты могут погрузиться в мир инноваций и современных технологий Apple, получить экспертную консультацию по использованию техники и сделать необходимые настройки для своих устройств.

В ассортименте Cstore в парке «Остров мечты» также представлены все категории техники Apple, сертифицированные для продажи в России, — iPhone, Airpods, iPad, Macbook, Apple Watch, iMac, Apple TV, различные аксессуары и портативная техника: оригинальные чехлы для смартфонов и планшетов, защитные стекла, ремешки для Apple Watch, гарнитуры, кабели, переходники.

Также для посетителей Cstore в парке «Остров мечты» стала доступна программа привилегий Cstore Pass. Cstore Pass открывает доступ к сервисным услугам и специальным бонусам для пользователей техники Apple. К программе могут присоединиться все желающие в период с 29 февраля по 9 марта. При покупке смартфона iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в период с 29 февраля до 9 марта в Cstore клиенту обещают годовую подписку на Apple Arcade в подарок.

Юлия Манзюк, руководитель APR Cstore, сказала: «Сеть премиум-магазинов Cstore в России расширяется, и мы рады открыть для клиентов и их детишек наш самый большой магазин в парке развлечений "Остров мечты". И в честь открытия мы решили превратить новый Cstore в площадку с виртуальными аттракционами — 7 марта мы приглашаем всех посетителей принять участие в гонках, заездах на скейтах, футбольных матчах и других увлекательных играх из Apple Arcade. "Остров мечты" — это масштабный культурно-развлекательный проект в Москве и одна из новых достопримечательностей города. И мы уверены, что новый Cstore на территории парка позволит посетителям получить эмоции и впечатления не только от аттракционов, но и от технологий и инноваций из мира Apple».

С 7 по 9 марта в рамках программы «Дни неральных развлечений» в Cstore гости парка также смогут принять участие в мастер-классах, где создадут рисунки и анимации на iPad, снимут ролики в формате сториз, освоят базовые правила съемок и монтажа, научатся снимать мультфильмы в приложении, а также создадут портреты и поздравления в дополненной реальности.