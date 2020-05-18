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Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов

Техника
, Текст: Владимир Бахур

По данным IDC, российский рынок мобильных телефонов продемонстрировал хорошие результаты в первом квартале на фоне снижения курса рубля и усиления правительством мер по борьбе с распространением коронавируса. Общий объем поставок смартфонов за три месяца составил 6,569 млн устройств, что почти на 4% ниже, чем в первом квартале прошлого года.

«Среди потребителей наблюдалась тенденция к выбору недорогих смартфонов стоимостью ниже 100 долларов США и моделей стоимостью от 200 до 300 долларов США без НДС, – сказала Ольга Бабинина, аналитик IDC Россия. – Средняя цена смартфонов на базе Android сократилась на 7,4% к уровню первого квартала прошлого года и составила 184 доллара США без НДС».

«В 2014–2015 гг., когда курс рубля резко упал, наблюдался недолгий бум продаж мобильных телефонов, так как потребители торопились раскупить имеющиеся складские запасы до повышения цен, – сказал Саймон Бейкер, директор программы, IDC EMEA. – На этот раз падение рубля было менее выраженным, поскольку Центральный банк покупал рубли, обменный курс теперь держится на относительно стабильном уровне, и ажиотажного спроса не случилось».

Несмотря на проблемы с правительством США, Huawei укрепила свое лидерство на российском рынке смартфонов, достигнув своей самой высокой на сегодняшний день доли – почти 40% рынка. Под брендом Honor в Россию поставлялось в три раза больше устройств, чем под брендом Huawei, причем модели Honor 8A и 10 Lite продавались особенно хорошо.

Samsung также увеличила свою долю в первом квартале, но осталась чуть позади Huawei. Самой продаваемой стала новая модель A51, на её долю пришлось более трети продаж. Поставки Xiaomi слегка сократились, но опережают Apple в штучном выражении. Доли других производителей на рынке смартфонов не превышают 4%.

Продажи кнопочных телефонов остались высокими и выросли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 2,143 млн штук.

Несмотря на то, что производство телефонов в Китае пострадало от первой вспышки COVID-19 в Ухани, российские импортеры не сообщали о серьезных проблемах с выполнением заказов в первом квартале, хотя и отмечали затруднения с логистикой и высокие транспортные расходы.

«Во втором квартале мы ожидаем заметного спада на рынке, – сказала Ольга Бабинина, – прежде всего, из-за сокращения спроса, ведь с конца марта в стране был введен режим самоизоляции». Вместе с тем российское правительство смягчило одно из потенциальных препятствий для отрасли, а именно отложило обязательную предварительную установку российского программного обеспечения на смартфоны до января следующего года.

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