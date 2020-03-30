Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны

Foxconn прекратила производство смартфона iPhone XR, по итогам 2019 г. ставшего самым популярным во всем мире. Это временное решение, связанное с распространением коронавируса, но сроки возобновления работы конвейера пока остаются неизвестными.

Собирать iPhone XR некому

Компания Foxconn, основной партнер Apple по выпуску ее мобильной электроники, остановил производство смартфона iPhone XR. Его сборка осуществляется в Ченнаи (Индия, до 1996 г. город назывался Мадрас), и фабрику пришлось остановить из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает портал Gizchina, завод Foxconn – не единственный из расположенных в Ченнаи, которые были вынуждены приостановить деятельность на время опасности заражения вирусом. В настоящее время по решению властей в городе закрыты все фабрики, вне зависимости от направления их деятельности, а сроки возобновления их работы пока не установлены.

На момент публикации материала в Индии было выявлено более 1070 случаев заражения коронавирусом, и 29 человек умерли, не справившись с болезнью. Для сравнения, в России число заразившихся превысило 1800 человек.

У Apple есть план «Б»

Сборка iPhone XR в Ченнаи в полном объеме началась в октябре 2019 г., а перед этим Foxconn в течение нескольких недель выпускала эти смартфоны мелкими тестовыми партиями. Foxconn также планировала задействовать свой завод в Ченнаи под выпуск iPhone 11, «преемника» iPhone XR. Пока что этим планам не суждено сбыться, и связано это не только с пандемией коронавируса, но также со спорами между Apple и Foxconn.

Из-за остановки производства iPhone XR может стать дефицитным товаром

В январе 2020 г. Foxconn, рассчитывавшая вложить в свое индейское производство дополнительные $5 млрд, отказалась от этой затеи. Тогда же Apple задумала перенести сборку iPhone XR, а вместе с ним и других бюджетных моделей, в том числе и пока не вышедших, на территорию Китая, во избежание образования дефицита.

В Китае тоже не все гладко

Перенос производства iPhone XR в Китай может оказаться для Apple не лучшей идей, поскольку коронавирус появился именно в этой стране. CNews писал, что в январе 2020 г. из-за этого вируса, которым во всем мире на 30 марта 2020 г. заразилось свыше 732,1 тыс. человек, и от которого умело более 34 тыс. была остановлена фабрика Apple. Она расположена вблизи города Ухань, где и произошла утечка вируса.

В феврале 2020 г. коронавирус стал причиной срыва производства нового самого дешевого смартфона Apple – iPhone SE2, также известного как iPhone 9. Его премьера была перенесена на неопределенный срок.

Между тем, пандемия коронавируса в Китае по состоянию на 30 марта 2020 г. пошла на спад, и власти страны даже сняли с Уханя карантин. Apple даже открыла по всей стране свои розничные магазины, закрытые ею еще в конце февраля 2020 г.

Самый популярный смартфон

Apple iPhone XR, вышедший осенью 2018 г., по результатам 2019 г. стал самым продаваемым смартфоном в общемировых масштабах. По информации Business Insider, за год он разошелся тиражом 46,3 млн экземпляров, и это единственный смартфон Apple 2018 модельного года, присутствующий в актуальной линейке компании.

Помимо этого, XR – еще и самый доступный среди смартфонов Apple нового поколения (с «монобровью» и Face ID). В российской рознице на официальном сайте Apple он стоит от 50 тыс. руб. за 64 ГБ памяти, но в других сетях распространения его цена, как сообщал CNews, выросла из-за падения курса рубля. К примеру, в Citilink его цена на момент публикации материала составляла от 52 тыс. руб. Для сравнения, iPhone 11 на сайте Apple стоит от 60 тыс. руб., и дешевле iPhone XR сейчас лишь только 4,7-дюймовый iPhone 8 образца 2017 г., цена которого начинается с 40 тыс. руб.

Наряду с iPhone XR в топ-10 самых востребованных смартфонов в мире вошел еще один мобильник Apple – iPhone 11 (объем продаж в 2019 г. – 37,3 млн штук, второе место в рейтинге). Также в рейтинге присутствуют три смартфона Samsung: Galaxy A10 (30,3 млн), A20 (19,2 млн) и Galaxy A50 (24,2 млн). Оставшиеся представители первой десятки – это трио моделей Oppo (A5, A5s и A9) и по одному смартфоны Xiaomi (Redmi 7A) и Huawei (P30).