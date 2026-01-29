Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Комиссаров Андрей


СОБЫТИЯ


29.01.2026 Российские компании стали в два раза чаще искать специалистов по ИИ 1
05.08.2025 «СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 1
30.07.2025 Университет «Синергия» открыл первый в России факультет нейроанимации и цифрового контента 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Комиссаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
LUG 2 1
Fosnova 1 1
Ivela 1 1
9083 1
Philips 2076 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 917 1
СТП-Сарос - Свето-техническое производство Сарос 1 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Walt Disney Company 638 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 83 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 90 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 790 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 201 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18537 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7324 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3736 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 65 1
Midjourney - нейросеть 97 1
1С:ERP Управление предприятием 730 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Васильев Артем 25 1
Перегудов Павел 2 1
Гладков Андрей 1 1
Комаров Павел 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Эстония - Нарва 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 1
Европа 24669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415551, в очереди разбора - 727522.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще