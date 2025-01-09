Газы CO Монооксид углерода Оксид углерода Угарный газ
Газы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
|Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Dyson 122 1
|Daikin Industries 46 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Armstrong Fraser - Армстронг Фрейзер 2 2
|Апин Михаил 14 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Краснов Виталий 8 1
|Лебедев Иван 8 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|Future - Space.com 198 2
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