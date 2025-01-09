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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газы CO Монооксид углерода Оксид углерода Угарный газ

Газы - CO - Монооксид углерода - Оксид углерода - Угарный газ


09.01.2025 Столичные приборостроители расширяют ассортимент и наращивают производство 1
13.10.2023 «Росэлектроника» оборудовала общежитие университета системой защиты от утечек газа 1
21.02.2022 Что умеет цифровой монитор качества воздуха 1
13.06.2019 «Росэлектроника» разработала газосигнализаторы для животноводческих комплексов 1
21.05.2018 Боремся с аллергией: топ-10 очистителей воздуха 1
27.06.2013 Найден строительный материал первых галактик 1
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо 1
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины 1
22.05.2013 Найден новый способ производства чистого водорода 1
31.08.2011 Обитаемые планеты могут быть за орбитой Сатурна 1
26.04.2011 Плутон может оказаться кометой 1
07.12.2010 В антарктическом льду обнаружен угарный газ 1
13.08.2010 Дым от пожаров окутывает Землю 1
06.08.2010 Дым в Москве: уникальные факты и методы защиты 1
17.10.2007 Угарный газ оказался эффективным лекарством 1
17.10.2007 Угарный газ может использоваться в медицинских целях 1
12.05.2006 Тибет убивает озоновый слой 1
12.05.2006 Тибет убивает озоновый слой 1
27.10.2005 Водородное топливо: бактерии заменят драгметаллы 1
27.10.2005 Водородное топливо: бактерии заменят драгметаллы 1
23.09.2004 Мобильник предупредит о несвежем дыхании 1
21.08.2002 В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1
21.08.2002 В лаборатории с марсианскими условиями может существовать жизнь 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Газы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Прогноз 1650 2
Xiaomi 1732 1
LG Electronics 3614 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Philips 2053 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Сенсорные технологии 28 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Ballu Industrial Group 43 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Dyson 122 1
Daikin Industries 46 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 13 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1392 2
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
NASA Aura - искусственный спутник 4 2
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 1
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 1
Xiaomi Mi Air Purifier 6 1
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 1
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 1
Armstrong Fraser - Армстронг Фрейзер 2 2
Апин Михаил 14 1
Гагарин Юрий 88 1
Краснов Виталий 8 1
Лебедев Иван 8 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Великобритания - Шотландия 338 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Индия - Bharat 5432 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 2
Азия Центральная - Тибетское нагорья 10 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
США - Делавэр 169 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 1
Арктика - Северный полюс 175 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 122 1
Земля - Южное полушарие 155 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Плутон - Харон (спутник) 61 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Шеффилд 19 1
США - Нью-Йорк штат 240 1
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 9
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 5
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Молекула - Molecula 1065 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 2
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 70 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Future - Space.com 198 2
Spacemart 20 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
EurekAlert 287 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 16 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 1
University of Chicago - Чикагский университет 98 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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