«Росэлектроника» оборудовала общежитие университета системой защиты от утечек газа

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» оборудовал общежитие Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина комплексной системой газовой безопасности. В случае аварийной ситуации в режиме реального времени аппаратура передает информацию об утечке оперативным службам и автоматически перекрывает подачу газа, предотвращая чрезвычайные происшествия.

Комплекты сигнализаторов загазованности на метан (СН 4 ) и угарный газ (СО) установлены на каждом этаже здания общежития. При обнаружении утечки бытового газа оборудование немедленно перекроет его подачу, а также передаст по каналам GSM сигнал тревоги в аварийно-диспетчерскую службу «Саратовгаза» и на пульт технической службы университета. В случае превышения предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе аппаратура также подаст сигнал о возникновении опасной ситуации. Система оснащена источником бесперебойного питания на случай кратковременных перебоев подачи электроэнергии.

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Проект реализуется НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») совместно с АО «Саратовгаз» на базе общежития № 4 СГТУ им. Гагарина.

«Именно в осенне-зимний период растет число пожаров и взрывов, связанных с использованием природного газа. Газосигнализаторы НПП «Алмаз» предназначены для применения как в частных домах и квартирах, так и на промышленных объектах. Уникальной особенностью оборудования являются высокоточные сенсоры, которые улавливают даже минимальные отклонения показателей. Устройства могут быть интегрированы в систему «Умный дом» или в уже действующую систему безопасности», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.