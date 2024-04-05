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Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «ЭЛТА» завершила на площадке «Алабушево» строительство завода по выпуску медоборудования и расходных материалов. Новое производство обеспечит рынок страны «умными» отечественными глюкометрами, а также первыми российскими устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ «Технополис Москва». По итогам 2023 г. они вложили более 10 млрд руб. в свое развитие. Так, резидент ОЭЗ столицы завершил возведение завода по выпуску отечественных глюкометров. Здесь создадут более 160 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 2,2 млрд руб. Старт производства на площадке «Алабушево» запланирован на конец 2024 г.», – сказал Владимир Ефимов.

Компания имеет 30-летнюю историю и за это время разработала четыре российские модели измерителей глюкозы, а также ручку-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания сахара в крови. Помимо выпуска медоборудования, компания специализируется на разработке и производстве фармацевтической продукции. ​​​​​​​

«Площадь нового завода медизделий на площадке «Алабушево» составляет свыше 11,3 тыс. кв. м. Это шестиэтажное здание, имеющее современную инженерную инфраструктуру. Помимо глюкометров, компания планирует наладить выпуск первых российских онкотестеров, а также портативных приборов для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, лабораторных анализаторов ДНК», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.​​​​​​​

Одним из флагманских продуктов компании – единственного российского производителя систем измерения сахара крови – является глюкометр «Сателлит Online» с функцией передачи данных через интернет. Он будет производиться на территории ОЭЗ «Технополис Москва». ​​​​​​​

«Это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов и уже получившая регистрационный документ Росздравнадзора. К этому прибору производитель разработал специальное мобильное приложение для общения с врачом. Предприятие самостоятельно создает для своего изделия микроэлектронные компоненты, включая интегральную схему, программное обеспечение, а также ручку для прокалывания пальца и тест-полоски, на которые у пациентов приходятся основные траты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. ​​​​​​​

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Новый завод будет оснащен современным оборудованием. Здесь разместится участок моделирования и проектирования, цеха металлообработки, литья пластмасс, микроэлектроники, включая линию разварки микросхем, производства и упаковки биосенсоров, участок сборки и упаковки приборов, современные складские помещения. ​​​​​​​

Как рассказал генеральный директор компании Юрий Глухов, в 2023 г. компанию «ЭЛТА» включили в реестр стартапов и технологических компаний Москвы и системообразующих организаций российской экономики. Поддержка города и преференции ОЭЗ столицы помогут предприятию еще быстрее развивать и совершенствовать технологии, создавать новые инновационные продукты. ​​​​​​​

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.

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